La minicasa de tus sueños está en Amazon por 4.500 euros y se monta en menos de tres horas sin ayuda de profesionales

Todos hemos soñado alguna vez con tener una cabaña en el árbol como en las películas o una pequeña casa de madera en el jardín donde relajarse y desconectar. Si a este anhelo le sumas la problemática actual de la vivienda, sale como resultado un notable aumento de las casas prefabricadas.

Afortunadamente para muchos, Amazon tiene a la venta una amplia gama de estas minicasas de ensueño, de todos los tamaños y colores y con una gran variedad de precios para todos los bolsillos. Si estás buscando una casa prefabricada, sencilla, no muy grande e increíblemente barata, la marca Generic tiene la perfecta para ti y tu familia, de venta en Amazon.

Casa móvil prefabricada de Amazon

"En la vida moderna de ritmo rápido de hoy, ya sea que necesites una oficina temporal, un compañero de viaje al aire libre o un espacio de vida de emergencia, necesitas una solución móvil que sea rápida de configurar, duradera y versátil. Nuestra casa plegable está diseñada precisamente para este propósito: no requiere una construcción complicada, la instalación se completa en solo 3 horas y es fácil de operar por una sola persona, eliminando los engorrosos procesos de construcción tradicional", explican desde Amazon.

Construida con marcos de acero galvanizado de grado militar y paneles resistentes al fuego e impermeables, esta casa plegable no solo es resistente al viento y a los terremotos, sino que también es capaz de soportar condiciones climáticas extremas. Ya sea lluvia intensa, tormentas de nieve o calor extremo, proporciona un refugio seguro y estable. Cuando está plegado, su volumen se reduce en un 70%, por lo que es fácil de transportar y almacenar. Ya sea para viajes de camping, estancias en obras de construcción o refugios de emergencia, se puede desplegar en cualquier momento, logrando realmente el lema "ve donde quieras, vive donde quieras".

Además, la compañía que vende esta espectacular casa portátil ofrece soluciones opcionales como suministro de energía solar y sistemas de ventilación, haciendo que la vida móvil sea inteligente y cómoda. La compra incluye todos los accesorios de instalación y tutoriales en video, por lo que es fácil de configurar incluso para aquellos sin experiencia previa. Y para todos aquellos que se lo pregunten, esta maravilla en este modelo concreto, tiene un precio de 4.500 euros y unas medidas de 5,9f. x 6,54an. x 2,51al. metros.