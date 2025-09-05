El termostato inteligente que necesitas para el invierno: "Estoy gastando bastante menos en gas"

¿Estás temiendo que llegue el invierno por la factura del gas? Los meses más fríos siempre son los más caros en casa, todavía más por la inflación y la subida del precio de los suministros. Por suerte, la tecnología llega para echarnos una mano, ayudarnos a ser más eficientes y ahorrar. Y este año lo hace en forma de termostato inteligente, ¿sabes qué es?
Son dispositivos que controlan la calefacción en casa de una manera más eficiente, adaptada a ti y a tus hábitos. De hecho, el termostato inteligente de Netatmo es el más vendido de Amazon en su categoría y ahora tiene un descuento exclusivo del 26% solo por tiempo limitado. Vas a ahorrar mucho en casa, y no solo al comprarlo.
Los secretos de este producto
- Programa la calefacción según tus horarios y ajusta el consumo sin preocuparte por nada.
- Controla la temperatura de tu casa desde la app, aunque estés de viaje.
- Funciona con la mayoría de calderas (gas, eléctricas, de combustible, madera o bombas de calor).
- Instalación sencilla en menos de 1 hora y sin ser experto.
Comprar en Amazon por
(147,85) 109,99€
Así funciona el termostato inteligente de Netatmo
El termostato inteligente de Netatmo se conecta vía WiFi a tu caldera y a tu móvil para controlar por completo la calefacción en tiempo real. Además, también tiene un modo Ausente y otro Antihielo para que la calefacción no gaste energía cuando no la necesitas. Y con la máxima comodidad al llegar a casa.
Además, tiene un algoritmo de aprendizaje automático que estudia tus hábitos y la inercia térmica de tu vivienda. De esta manera, anticipa cuándo debe encender o apagar la calefacción para mantener la temperatura sin picos de consumo.
Más de 9.000 valoraciones positivas en Amazon
- "La casa está siempre a la temperatura que quiero y encima este año estoy gastando bastante menos en gas".
- "Lo mejor es la posibilidad de controlar en remoto la calefacción, apagarla, encenderla, programarla. Y el precio está por debajo de dispositivos similares".
- "Es muy fácil de utilizar y gracias a su aplicación para móviles te permite un amplio abanico de configuraciones para conseguir un hogar más eficiente".
Comprar en Amazon por
(147,85) 109,99€
Con este termostato inteligente tendrás un hogar mucho más eficiente y podrás controlar lo que consumes durante el invierno, sin sustos en la factura. Aprovecha que ahora tiene un descuento del 40% en Amazon, porque es la mejor compra que puedes hacer antes de que llegue el frío.
Los 10 mejores cafés en grano del 2025: comparativa de productos
Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.