El dispositivo que arrasa en ventas en Amazon para montarte un cine en casa (ahora con descuento)

¿Se te ocurre un plan mejor que montarte un cine en casa con tu familia? Vuestra peli favorita, palomitas recién hechas, todas las luces apagadas, varias mantas... Y lo mejor es que no hace falta ir al cine ni gastarte un dineral para ponerlo todo a punto, porque solo necesitas un buen proyector 4K.

De hecho, la mayoría de los que hay en el mercado están preparados para adaptarse a paredes de cualquier tamaño, así que no vas a tener problema en su instalación. Al menos, no si eliges el proyector 4K de Ameela, que ahora está rebajado un 40% en Amazon por tiempo limitado. Costaba casi 200€, y ahora puede ser tuyo por menos de 120€. La excusa perfecta para hacerte con él.

Claves de este proyector 4K

Incluye servicio en streaming para que puedas acceder a aplicaciones como Netflix, Prime Video o YouTube.

Resolución Full HD 1080P nativa, compatible con 4K y tecnología HDR10+.

Altavoces Dolby Atmos con un sonido 360º para sentir que estás en una sala de cine.

Soporte giratorio 360º y ajuste vertical de 180º para proyectar en cualquier pared o techo.

Razones para comprarlo hoy mismo

El proyector 4K de Ameela es el dispositivo que tu casa necesita para los planes más divertidos este invierno. Además de todas las características anteriores, también tiene conectividad Wi-Fi 6 para una transmisión muy fluida y sin cortes, incluso en contenidos 4K. Viene también con Bluetooth 5.2 para conectar altavoces externos, auriculares y hasta mandos de juego.

Lo que más destacan los usuarios que ya tienen en casa este proyector 4K es su potencia de 30.000 lúmenes para una imagen perfecta en cualquier entorno, aunque haya algo de luz. A tus hijos les va a encantar el planazo (y a ti también).

Cómo utilizar un proyector para montar un cine en casa

Elige la pared o pantalla adecuada. Lo ideal es una superficie lisa y blanca para aprovechar al máximo la calidad de imagen. Ajusta el ángulo y el enfoque. Este proyector tiene un sistema de autoenfoque y rotación 360º para tener la imagen perfecta en segundos. Baja las luces de la habitación, prepara palomitas (o cualquier otro snack) y ajusta el sonido Dolby Atmos. Accede a Netflix, Prime Video o a tu app favorita.

¿Sabías que era tan sencillo? Con este proyector 4K de Ameela podrás montarte el cine en casa, y ya te adelantamos que se va a convertir en el plan favorito de pequeños y mayores este invierno. ¡Ahora con descuentazo!

