Los 10 mejores juguetes eróticos del 2024

Los juguetes eróticos son ideales para salir de la monotonía en las parejas. También una gran opción para disfrutar de momentos a solas. Se trata de un mercado en auge y en constante evolución, por lo que las posibilidades, hoy en día, son infinitas. No importa si eres hombre o mujer, ni tampoco tus gustos. ¡Seguro que encuentras uno que te haga disfrutar al máximo de tus momentos íntimos, ya sea a solas o en compañía!

Los consoladores son, quizá, el juguete erótico más clásico. Todavía hay quien se decide por ellos, claro, puesto que su función sigue siendo la misma: estimular sexualmente a la persona, ya sea durante la masturbación o durante las relaciones sexuales. Los vibradores son parecidos, solo que como su nombre indica, vibran, por lo cual el placer que producen es mayor. Y lo mismo hacen los succionadores, mucho más modernos: estimular el clítoris a través de unas ondas vibratorias y aumentan el placer. Pero más allá de estos, en el mercado encontramos otro tipo de juguetes eróticos que quizá te gustaría probar: anillos para pene, arneses eróticos, bolas chinas, huevos de masturbación para hombres etcétera. ¡Te dejamos una selección de 10 juguetes eróticos que no te defraudarán!

Si tienes dudas entre optar por un juguete erótico de estimulación interna o uno de estimulación externa, el succionador Jaleoh Morado de Diversual es la solución. Su forma de U es uno de sus principales puntos a favor: te permite una vibración interna que estimule tu punto G y una succión de clítoris de manera simultánea. ¿Te parece poco placer? Pues bien, tiene una membrana con movimiento de pulsación que te acariciará por dentro llevándote al clímax. Tiene 10 modos de succión y 10 modos de vibración, para que juegues con ellos y decidas el ritmo que te apetece en cada ocasión. Además está hecho de silicona, el mejor material que podrías elegir, y es 100% sumergible. ¡Puedes llevártelo a la ducha!

No podemos decir que el Satisfyer sea un clásico de los juguetes eróticos, pero sí podemos afirmar que en los últimos años se ha convertido en un básico de las mujeres que gustan de usar este tipo de aparatos. Este en concreto, el Satisfyer Pro 2 Next, es ideal para una estimulación externa y sin contacto, pero no por eso menos potente. Es impermeable y se limpia muy fácilmente. ¡Y te hará pasar unos ratos de auténtica locura con sus 11 programas diferentes!

Con este vibrador doble de Banysin podrás disfrutar de una experiencia sexual de lo más personalizada. Está hecho de silicona médica, lo que es un punto a favor. Pero si lo agregamos a esta lista no es solamente por eso, sino por lo versátil que es. Por una parte estimula el clítoris y por otra, el punto G. Tiene 9 modos de vibración diferentes, lo que ya te ofrece un gran abanico de posibilidades. ¡Pero es que además tiene 9 modos de empuje diferentes! Puedes usarlo en solitario, claro, pero el mando a distancia lo hace ideal para usar en pareja.

Este huevo vibrador de Mecofy es otro juguete erótico que deberías valorar para tener en tu cajón. Se ajusta perfectamente a la forma de tu cuerpo y estimula con intensidad tu punto G. Es silencioso, y podrás usarlo sin miedo a que te escuchen. Dispone de 9 modos de vibración distintos, pero cuenta también con opción de ajustarlo a tu gusto. Se puede controlar a distancia, incluso aunque tu pareja esté al otro lado de una pantalla.

Experimenta una sensación de placer inigualable con el vibrador triple Jacky Rabbit de Diversual, capaz de proporcionarte la estimulación más completa que jamás hayas imaginado. Por una parte estimula el clítoris y, a la vez, te penetra vaginal y analmente para despertar en ti unas sensaciones de lo más intensas. Está hecho de silicona y, además, su forma está especialmente pensada para hacerte sentir cómoda en todo momento. Cuenta con 9 modos de vibración, y puedes combinarlos como quieras en cada una de las estimulaciones. Jacky es, sin duda, para las más valientes. ¿Te animas a probarlo?

¿Qué tal optar por un vibrador que os estimule a ti y a tu pareja a la vez? El Omega Parejas Cereza es uno de los juguetes eróticos más populares de Diversual, puesto que sus vibraciones se sienten doblemente: en la vulva o vagina y en el pene. Pero para hacerlo todavía más divertido, tiene 7 modos de funcionamiento y 4 velocidades de vibración. Combinar ambos elementos de forma distinta os permitirá disfrutar de experiencias sexuales placenteras y diferentes. Lleva mando a distancia inalámbrico y está hecho de silicona médica.

Lejos queda aquél tiempo en que los hombres solamente disponían de su propia mano para masturbarse. Tron Masturbador Automático, de Diversual, es el aliado perfecto para los hombres que quieran disfrutar del placer del sexo sin compañía. Tiene 6 modos de movimiento de empuje y lo mejor es que estimulan el pene al completo. ¡Tron acaricia tronco, base y glande! Es abierto por los dos extremos, por lo que no importa la longitud del pene, y su textura es de lo más agradable. Además, está fabricado con TPE de grado médico de alta calidad.

¿Para qué elegir un anillo vibrador para pene pudiendo escoger este fantástico pack con 5 distintos? Incluye tres anillos de diferentes tamaños que pueden usarse por separado, según el nivel de presión que se quiera sentir, o de una misma vez. También lleva un anillo en forma triangular que ofrece una experiencia espectacular. Y por último, el paquete incorpora un quinto anillo perfecto para que disfruten los dos miembros de la pareja: retrasa la eyaculación del hombre y estimula el clítoris de la mujer con sus orejas de conejito. Todos ellos están fabricados con silicona médica y, por si fuera poco, son luminosos. ¡Ideales para despertar nuevas sensaciones a oscuras!

¿Quieres probar el sexo anal con tu pareja? ¿Disfrutar de un sexo totalmente placentero entre dos mujeres? Este arnés con dildo de 16 cm es ideal para cualquiera de las dos situaciones. Resulta muy cómodo y se adapta perfectamente al cuerpo, por lo que no sentirás ninguna molestia cuando lo lleves. Además, incorpora tres anillos de silicona, de manera que podrás cambiar el dildo cuando así lo desees. ¿Te falta algo para terminar de convencerte? Está bien, aquí lo mejor de todo: lleva hebillas extra en la cintura para atar a la persona que lo lleva puesto a cualquier rincón de la casa que se te ocurra.

Disfruta del juego anal con este set de dos plugs anales de uno y dos niveles. Están especialmente diseñados para adaptarse a la forma de tu cuerpo, y es perfecto tanto para principiantes como para experimentados. Es 100% resistente al agua, por lo que puede usarse en la ducha y la bañera. Además, incluye una pequeña bolsa de viaje para que te los lleves a cualquier parte. ¡Disfruta como nunca con estos plugs de Durex!

¡Compra uno de estos juguetes eróticos y lleva el placer a otro nivel!