Lava, seca y cuida tu ropa en la mitad de tiempo con esta lavasecadora AEG rebajada casi 300€

¿Te gustaría hacer la colada completa en la mitad de tiempo que dedicas ahora mismo? Lavar y secar por completo tus prendas, y en algunos casos no te hará falta ni siquiera plancharlas porque saldrán de la lavadora casi sin arrugas. Es consecuencia de los avances en tecnología y también de las ofertas Back to School de AEG, que tiene grandes descuentos hasta el 28 de septiembre en cientos de electrodomésticos, como en sus últimas lavasecadoras.

Además, estos electrodomésticos te vendrán de maravilla si no tienes mucho espacio en casa para tender la ropa. Y aunque lo tengas, olvídate de que en invierno tarden varios días en secarse. La lavasecadora Serie 8000 PowerCare de AEG es la solución para tu casa, ahora con casi 300€ de descuento solo durante las ofertas de vuelta al cole. ¡Aprovéchalo!

Lo mejor de este producto

Podrás lavar y secar 1 kilo de ropa en solo 1 hora con el programa NonStop.

Perfecta para prendas delicadas, como la lana, porque la lavasecadora es muy respetuosa con ellas.

Elimina manchas difíciles a baja temperatura (30ºC).

Incluye una función de refresco a vapor que neutraliza olores y reduce arrugas en 25 minutos.

Cómo es la lavasecadora Serie 8000 Power Care de AEG

La lavasecadora Serie 8000 PowerCare de AEG es un modelo de alta gama perfecto para familias que quieren resultados perfectos en la mitad de tiempo. Tiene capacidad para lavar hasta 8 kilos y secar 4 kilos, combina 1600 rpm de centrifugado con un motor Inverter silencioso y duradero. Y también un display XL muy intuitivo con una puerta elegante en acabado Dark Silver.

Pero su punto fuerte es la tecnología PowerCare, que premezcla el detergente antes de entrar en contacto con las prendas para eliminar manchas y lavar mejor la ropa en solo 59 minutos. Además, también es una lavasecadora que puede ajustar el secado en función de la carga para que la ropa no quede ni muy húmeda ni demasiado reseca. AEG ha pensado en todo al diseñarla.

Ventajas de tener una lavasecadora en casa

Más espacio en casa, porque un electrodoméstico hace la función de dos.

Ahorrarás mucho tiempo en hacer la colada, porque sus ciclos lavan y secan de forma automática.

Tienen programas que cuidan muy bien de cada tejido, incluso de los más delicados.

Podrás ahorrar agua y energía al optimizar la carga.

¿Imaginabas que una lavasecadora AEG podría cambiarte la vida de esta manera? Aprovecha las ofertas Black to School de AEG para llevártela con 300€ de descuento solo hasta el 28 de septiembre (o antes, si se agotan existencias). ¡Chollazo!

