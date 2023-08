Las 10 mejores secadoras de ropa del 2023

Las secadoras de ropa son unos electrodomésticos imprescindibles para muchas personas. Cuando no se dispone de ellas las personas deben estar pendientes del clima y del tiempo. Y es que en los días fríos de invierno o en los días de lluvia, con la humedad, la ropa no puede tenderse en el exterior y, en caso de hacerlo, puede tardar muchas horas en secarse. Sin embargo, con las secadoras de ropa eso no sucede: se puede hacer la colada en cualquier momento y tener la ropa lista en un par de horas.

Actualmente existen muchas secadoras de ropa diferentes en el mercado. Las hay portátiles y fijas, de más o menos capacidad, de más o menos potencia. Las hay de evacuación (necesitan más mantenimiento), de condensación y de bomba de calor (son las más eficientes y las de menor consumo). Nosotros hemos valorado todos estos aspectos y hemos tenido en cuenta las opiniones de otros compradores para ayudarte a escoger la mejor para ti. Bajo nuestro punto de vista, éstas son las diez mejores secadoras de ropa del mercado.

Es posible que vivas en un apartamento pequeño y necesites una secadora para ropa de dimensiones reducidas para que te quepa en cualquier rincón. Este modelo de Klarstein mide 60 x 41 x 50 centímetros, tiene capacidad de 2.5 kg y seca en un poco tiempo, dando a escoger entre dos niveles de potencia distintos. Dispone de temporizador de hasta 200 minutos y el sonido que emite es bajo.

Esta secadora de ropa de Balay funciona por condensación, es decir, la humedad se condensa en un depósito u no requiere de tubo de evacuación. Tiene capacidad de 7 kg e incluye tubo para conectarla a un desagüe y no tener que vaciar el depósito a mano. Además, cuenta con control de secado por sensores, por lo que el ciclo no terminará hasta que la ropa esté completamente seca. Se puede programar y es silenciosa.

Si quieres una secadora que funcione por condensación, debes saber que esta de Candy es una de las mejor valoradas del mercado. Tiene capacidad de 8kg, sensor de humedad y varias funciones muy prácticas como un detector de kilos o sistema de inicio retrasado. Por otro lado, la ropa sale sin apenas arrugas, por lo que podrás evitar planchar. Sus medidas son 85 x 59,6 x 58,5 cm.

¿Prefieres una secadora que funcione con bomba de calor? Entonces debes valorar esta secadora de Beko que cuenta con grandes reseñas por parte de otros compradores. Tiene capacidad de 7 kg, la ropa sale completamente seca y dispone de varios programas para escoger el que necesites en cada momento.

¿Necesitas que tenga más capacidad? Entonces una de las mejores opciones para ti es esta de la marca LG. Garantiza un secado con una eficiencia energética óptima, dispone de función Eco que permite escoger la opción de ahorro de energía y ajustar el tiempo. Elimina prácticamente el 100% de los alérgenos y su puerta es reversible. Su capacidad es de 8 kg.

Algo más de capacidad, 9kg, tiene esta otra secadora que funciona con secado por bomba de calor de la marca Samsung. Su secado es eficiente, consume menos energía que las secadoras convencionales, protege las prendas de ropa y dispone de inteligencia artificial que te recomienda el mejor programa para cada situación. Seca automáticamente las prendas, se puede emparejar con una lavadora y tiene alarma que avisa cuando algunas prendas ya están secas.

En el caso de que prefieras una secadora que funcione por evacuación, debes saber que esta de la marca Corbero es una de las mejor valoradas del mercado. Tiene capacidad de 7 kg, indicadores LED y cuatro programas de secado diferentes. La clase de eficiencia energética es C y sus dimensiones son de 55 x 59,5 x 84 centímetros.

Es posible que quieras una secadora para ropa que funcione por evacuación, pero que sea más pequeña que la anterior. Pues Corbero dispone de este otro modelo con capacidad de 3 kg. Cuenta con un diseño funcional, la carga frontal resulta muy cómoda. La clase de eficiencia energética es C y dispone de cuatro programas de secado distintos.

Quizá a ti te venga mejor una secadora portátil que puedas mover de un lado a otro y esta de Newteck ha recibido muy buenas reseñas. Es eléctrica, lleva un ventilador muy silencioso, tiene temporizador ajustable (entre 30 y 180 minutos) y su estructura es muy ligera. Mide 71.5 x 45.0 x 165.0 cm y lleva un control de temperatura inteligente. Tiene capacidad de 15 kg de almacenaje, pues se puede usar como armario, y de 10 kg de secado. Elimina prácticamente la totalidad de gérmenes y bacterias.

Por último queremos mostrarte este electrodoméstico de Evvo, que es lavadora y secadora para ropa a la misma vez. Es silenciosa, su eficiencia energética es B para lavado y D para secado. Cuida de la ropa, tiene tres programas diferentes y evita la aparición de manchas de detergente. Su capacidad es de 10 kg para lavado y 7 kg para secado.

Con cualquiera de estas secadoras podrás ahorrar tiempo y hacer la colada en el momento en que puedas, sin preocuparte de nada más. ¡No esperes más y hazte con la tuya!