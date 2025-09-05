Este es el suplemento para niños con sabor a chocolate que les ayuda a crecer fuertes y sanos

Cuidar la dieta y la alimentación de los más pequeños es importante, aunque eso no significa que siempre sea fácil. De hecho, hay etapas más complicadas que otras y las prisas de la rutina tampoco ayudan. Por eso, la solución puede estar en tomar un buen suplemento para niños, que es una opción muy recomendada por los pediatras.

Una de las mejores fórmulas que ahora mismo encontramos en el mercado es el suplemento PediaSure, disponible en varios sabores y ahora rebajado un 20% en Amazon. ¿Quieres saber todos sus beneficios antes de dárselo a los peques?

Lo mejor de este suplemento para niños

Contiene proteínas de alta calidad, necesarias para el crecimiento normal.

Incluye 27 vitaminas y minerales que cuidan las defensas, los huesos y el desarrollo cognitivo.

Aporta ácidos grasos esenciales (ALA y LA) que contribuyen al desarrollo infantil.

Refuerza el sistema inmunitario gracias a la Vitamina D.

Suplemento para niños PediaSure

El suplemento para niños PediaSure que hemos fichado es en el sabor chocolate, aunque también está disponible de vainilla, fresa y cookies & cream. Está formulado para niños de 1 a 10 años que necesiten un aporte extra de nutrientes. Contiene proteínas de alta calidad y todos los nutrientes que necesitan para crecer fuertes y sanos.

Por ejemplo, las proteínas y el calcio favorecen el crecimiento y que los huesos estén fuertes. La vitamina D apoya al sistema inmunitario, mientras que el hierro contribuye al desarrollo cognitivo normal, que es importante para el aprendizaje. Además, viene en formato polvo para disolver fácilmente en agua. Para que te hagas una idea, con esta lata tendrás para 17 tomas.

Preguntas frecuentes

¿Tienes dudas? Estas son las preguntas que más se hacen los padres:

¿A partir de qué edad se puede tomar PediaSure?

¿Sustituye a una comida completa?

¿Cuántas tomas al día son recomendables?

¿Es seguro para todos los niños?

¿Cómo prepararlo?

Está recomendado para niños de entre 1 y 10 años.En absoluto. Es un complemento alimenticio que debe formar parte de una dieta variada y equilibrada.Hasta 1 toma diaria para niños de 1 a 3 años y hasta 2 tomas para mayores de 4 años.No es apto para niños con galactosemia. En caso de dudas, se recomienda consultar con el pediatra.Añade 5 medidas de polvo a 190 ml de agua y remueve hasta su disolución. Se puede tomar frío o templado (no en microondas)

Es uno de los suplementos para niños más completos y seguros que vas a encontrar en el mercado, recomendado por pediatras y con todas las proteínas, minerales y vitaminas que necesitan para crecer. ¡Y ahora el pack viene con descuento!

