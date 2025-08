Farid Dieck, experto en salud mental: "Una relación donde estos hábitos son la norma, no creo que sea una relación de calidad"

Las relaciones de pareja son algo muy complejo que requiere de la implicación de todas las partes para que funcionen de forma exitosa. Probablemente, en la teoría muchos sepamos que factores como la comunicación, el respeto, la confianza, la empatía o el compromiso futuro resultan imprescindibles.

Las dinámicas más dañinas

Sin embargo, en algunas ocasiones puede darse que la relación haya entrado en algunas dinámicas bastante dañinas y que están pasando desapercibidas. Por este motivo, el experto en salud mental Farid Dieck ha explicado a través de una de sus publicaciones en redes sociales los cuatro hábitos principales que predicen el fracaso de una relación.

Dieck recuerda un estudio elaborado por el psicólogo experto en terapia de parejas John Gottman, el cual afirmó que las relaciones que fracasan tienen en común principalmente cuatro hábitos, a los que llamó "los 4 jinetes del Apocalipsis". "Todos son alarmantes, pero si la relación manifiesta el último, es probable que esa relación ya esté muerta", confiesa Dieck.

"Todos son alarmantes, pero si la relación manifiesta el último, es probablem que esa relación ya esté muerta"

El primero de estos hábitos perjudiciales es la crítica, que suele producirse cuando una de las dos partes aprovecha una situación problemática para hacer un comentario o juicio sobre la otra persona. "Quejarse o molestarse por algo es normal y esperable en una relación. El problema surge cuando en lugar de hablar de la situación y cómo esta te hace sentir, el foco de la discusión se centra en juicios sobre tu pareja", explica el psicólogo.

Qué hacer

En este tipo de situaciones, Gottman sugiere que intentemos expresar nuestras molestias de forma asertiva, porque las críticas tienden a hacer que "el otro se ponga a la defensiva y terminen olvidándose del problema inicial". Esto es lo que lleva al segundo de los hábitos más negativos: adoptar una actitud defensiva.

"En vez de tomar responsabilidad, sacamos excusas o simplemente respondemos para defendernos. Puede ser que haya una buena razón de por qué hiciste o no hiciste algo, pero si te pones a la defensiva, la otra persona creerá que su necesidad no está siendo escuchada". La solución a esto no es sencilla, puesto que supone intentar tomar tu parte de responsabilidad "aun cuando creas que la mayor culpa no fue tuya".

"El más peligroso de todos"

El 'tercer jinete' es la evasión, algo que suele percibirse cuando tu pareja no se interesa por ti o no presta atención durante una conversación. "Como recomendación cuando suceda esto es importante que ambas partes acepten tomar un descanso para poder tratar el asunto con mayor tranquilidad y claridad", recomienda este psicólogo.

"Finalmente, el último jinete y el más peligroso de todos es el desprecio". Cuando esta actitud se da incluso en niveles muy bajos ya es bastante cruel, pero en niveles muy elevados puede considerarse abuso emocional. "El desprecio puede ser producto de bastante resentimiento guardad. En lugar de utilizar el desprecio, es preferible trabajar en construir nuevas habilidades de comunicación para externar tus molestias". En cualquier caso hay que recordar que "no significa que el 100% de las veces va a pasar, pero definitivamente una relación en donde estos hábitos sean la norma, no creo que sea una relación de calidad", concluye.