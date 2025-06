Una estadounidense que vive en España señala la actitud de todas las chicas sevillanas: "Todas te miran así"

Dejarlo todo y mudarse a un país nuevo puede dar algo de miedo y ser complicado, sobre todo cuando lo haces por tu cuenta. Una nueva vida en un país extranjero suponen nuevas costumbres y normas, hacer nuevos amigos hasta adaptarse a la gastronomía local.

Por norma general, la gente que llega a España elogia nuestra manera de ser cercana y sociable, aunque esa amabilidad puede ser distinta dependiendo de tu situación. No te relacionarás de la misma manera si eres un turista que si eres un expatriado.

Ryanne La Guiri, como se la conoce en TikTok, es una chica estadounidense que reside en Sevilla. A pesar de tener una amplia red de seguidores en plataformas, cuando se trata de hacer amigas en persona es algo distinto.

La actitud de las chicas españolas

Todas te miran así", hace un gesto como de estar mirando por encima del hombro. A pesar de eso "quiero amigas españolas, pero es totalmente imposible... Bueno imposible si eres guiri

"No es porque ellas sean 'chicas malas', es que han tenido el mismo grupo de amigas desde que tenían cinco años", explica la dificultad de ciertas personas a incluir a nuevas a un grupo ya formado.

El idioma, evidentemente, es otro impedimento. "Los chicos nunca hablan inglés", expone aunque "las chicas sí, normalmente todas". Sin embargo, su actitud cuando habla con ellas es como si le estuvieran haciendo un favor: "Cuando yo hablo con las chicas españolas creo que las molesto".

Una situación que Ryanne apunta que de verdad "lo entiendo. Si no me conoces, ya tienes amigas y no quieres ayudarme con mi español... lo entiendo perfectamente".

La apariencia física es otra barrera, ya que considera a las sevillanas "guapísimas", aunque "todas te miran así (gesto de superioridad) en el metro, en la calle... No me gusta", lanza.

Siendo consciente de las dificultades Ryanne no se rinde y promete "tener unas amigas sevillanas", lanza muy segura antes de rectificar "bueno españolas".