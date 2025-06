La nueva Oreo de horchata desata la polémica entre los amantes de la bebida típica valenciana

Las galletas Oreo han sido una parte de nuestras meriendas. Su sabor tan particular ha hecho que muchos las consideren como su galleta favorita. Sin embargo, el chocolate y la crema no han sido los únicos protagonistas, ya que la marca lleva unos años probando con distintos sabores algo arriesgados, como la fresa, los chipstementa o los pretzel. Ahora ha llegado el turno de la horchata, pero no la de España.

Es cierto que conseguir estos sabores desde España puede ser algo complicado para la mayoría. En la mayoría de tiendas la versión más extraña es la de fresa. Sin embargo, para aquellos que puedan encontrarla igual les interesa probar su sabor basado en horchata mexicana.

La edición limitada ha sido una colaboración con la artista Selena Gómez, quien ha tomado esta bebida hecha con arroz, canela y leche condensada para rendir tributo a su bebida favorita de cuando era niña.

Las dos partes de la galleta de chocolate envuelven dos tipos de crema distinta: una de chocolate y canela con otra de leche condensada.

Las galletas cuentan también con una cuidada presentación con diseños de notas musicales, auriculares y hasta "selenators". Además, para hacer más especial el lanzamiento ha incluido una canción a la que solo se puede acceder escaneando el QR de los paquetes.

En Estados Unidos el 2 de junio fue la preventa de este producto, pero está en tiendas desde el 9 de junio. Un paquete cuesta alrededor de 5 dólares (unos 4,36 euros). Además, esta edición estará disponible en Australia y Nueva Zelanda desde el 17 de junio.

Galletas sabor a horchata mexicana

A muchos puede resultar confuso que el nuevo sabor sea de horchata mexicana, ya que pocos o ninguno conocían esta versión que ha terminado por evolucionar a "agua de horchata". Sin embargo, su origen es claro y, aunque se cambió y modificó enormemente la receta, las dos versiones vienen del mismo lugar.

Lo primero que hay que tener claro es que el sabor de estas bebidas solo se parece en el color. Mientras la versión española está hecha con chufa, la mexicana tiene un sabor más parecido al arroz con leche (sus ingredientes son básicamente arroz, canela y leche condensada).

Origen de la horchata

Se dice que el primer lugar en el que se preparó la receta de la horchata fue al norte de África, en lo que ahora es Egipto. Prueba de ello son algunos vestigios de chufas en el interior de sarcofagos, según cuenta el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Chufa de Valencia.

Rápidamente se extendió por todo el Mediterráneo, pero su fama se dio sobre todo en la región de Valencia. Fue cuestión de tiempo que esta receta se llevara a las Américas, pero en vez de usar chufa se empleaban elementos más accesibles: arroz y almendra.

Es por ello que el resultado de esta nueva oreo se debe a la adaptación de una receta tradicional propia del mediterráneo: una suerte de rollo de canela.