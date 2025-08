Si quieres dejar a tu pareja de muchos años en España, la psicología dice que probablemente tengas que hacer esto

Las relaciones se basan en el amor, la confianza y el respeto mutuo. Ahora bien, muchas veces no es suficiente y se rompen por aspectos variados como diferentes estilo de vida, cambios en el ámbito laboral o problemas de comunicación. Y llega el momento de romper.

Un instante por el que nadie querría pasar nunca -o casi nunca- en su vida, tanto por la parte que decide tomar la decisión como por la contraria, que recibe una desagradable noticia para su futuro más inmediato. Por eso, el psicólogo y creador de contenido Farid Dieck ha lanzado un vídeo con la mejor forma de llevar a cabo este proceso.

En profundidad

Lejos del rencor, ha priorizado el agradecimiento en este procedimiento que, ya de por sí, es complicado. O al menos debería serlo en caso de llevar varios años juntos y haber compartido multitud de cosas. "La mejor forma de romper con alguien a quien de verdad amaste y quien de verdad te amó, es agradeciendo por todo lo bonito", ha puntualizado el experto.

Una reflexión que se centra principalmente en cerrar ciclos, pero con amor y llevándote un recuerdo positivo de esa persona. A su juicio, muchas veces el dolor se incrementa -incluso de cara al porvenir- después de una ruptura por la manera en que se gestiona el final.

Más detalles

O lo que es lo mismo, la necesidad de buscar siempre un culpable nos impide realmente soltar y estar en paz consigo mismo y con la otra persona. Esto, como era de esperar, se ha viralizado rápidamente en TIkTok, generando cierta polémica en los comentarios.

"No funcionó lo nuestro, pero sabes, te agradezco por los buenos momentos, porque en algún punto de mi vida fuiste todo lo que yo quise", ha desvelado el especialista. Y no es para menos. Esta perspectiva no deja atrás las razones por las que una relación se termina, pero sí pone en valor todo lo vivido.