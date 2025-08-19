Científicos suecos descubren el sencillo método para reducir los niveles de mercurio en las latas de atún

El pescado en la dieta resulta fundamental para obtener todos los nutrientes necesarios a través de la alimentación. Si bien, el atún es uno de los pescados más consumidos en España y, aunque reporta importantes beneficios, su alto contenido en mercurio hace que no sea tan bueno como creemos.

Así eliminan el mercurio

No obstante, científicos de la Universidad de Ciencias Agrícolas de Suecia y la Universidad Tecnológica de Chalmers han descubierto que añadiendo el aminoácido cisteína al atún enlatado, lograba reducir hasta en un 35% los niveles de mercurio de este producto, según recoge el portal Science Alert.

Así, cuanta más cantidad de este pescado entraba en contacto con la solución, más mercurio absorbía en el líquido. La cisteína es un aminoácido no esencial que contribuye a la síntesis de proteínas, la producción de antioxidantes y la desintoxicación de compuestos nocivos del organismo. Fue gracias a un estudio previo que se descubrió las capacidades de esta de eliminar el mercurio.

La ventaja

"La ventaja de este tipo de envase es que permanece activo mientras el producto está en el lineal. Si un método como este se utilizara industrialmente, no se necesitarían pasos de producción adicionales", explica el químico Przemyslaw Strachowski, de la Universidad Tecnológica de Chalmers.

Además, los expertos no observaron cambios notables en la apariencia ni en el olor de las muestras de pescado tratadas con cisteína y la eliminación del mercurio se prolongó asta dos semanas. Tampoco se necesitaron aditivos adicionales para que funcionase.

¿Es peligroso el atún?

Los expertos advierten de que realmente es poco probable llegar a unos niveles de contaminación elevados a través del mercurio y de forma que resulten dañinos para la salud, puesto que debería ingerirse en cantidades muy elevadas. Si bien, en el caso de mujeres embarazadas y niños, es recomendable que únicamente ingieran una cantidad limitada.

En general, en la mayoría de los casos, los beneficios que aporta el consumo de este pescado para la salud supera a los posibles riesgos. Se trata de un pescado graso, pero las grasas aportadas son saludables, ya que se componen de ácidos grasos omega-3 que ayudan a disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. Por su parte, es también rico en vitaminas del grupo B, como B3, B6 y B12, así como minerales como el potasio, fósforo y selenio.