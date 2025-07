Los ejercicios que debes hacer todos los días para aumentar hasta 3 centímetros tu altura en la etapa adulta

En España, la estatura media se sitúa en 1,76 metros en el caso de los hombres y 1,62 metros en el de las mujeres. Estos datos indican un leve aumento en las últimas décadas, probablemente debido a la adaptación de mejores estilos de vida unido a un sistema de salud más beneficioso, según recoge Muy Interesante.

Si bien, al igual que otros muchos rasgos físicos, la altura no ha estado exenta de prejuicios que puede generar un gran complejo en algunas personas. En el caso particular de los hombres, la baja estatura puede hacer que se sientan discriminados, debido a una serie de convenciones sociales que hay al respecto. Desde épocas ancestrales, las mujeres preferían a hombres más altos al ser mejores proveedores o cazadores.

Prejuicios sociales

A pesar de que hoy en día esto ya no es necesario, como resulta lógico, se trata de una percepción muy difícil de cambiar. La estatura no define las características internas de una persona, pero en muchos casos se ha convertido ya en una inseguridad autoimpuesta. Por este motivo, no han sido pocos los que buscan soluciones para incrementar su altura unos centímetros, incluso en etapas adultas.

Las posturas encorvadas pueden hacer que incluso disminuya nuestra altura, por lo que expertos como el entrenador personal Víctor Tellez explica algunos ejercicios que pueden hacer que, si se realizan todos los días, logremos crecer entre uno y tres centímetros.

El ejercicio para crecer

Tal y como explica al portal Cuidate Plus, en primer lugar has de colocarte tumbado en el suelo boca arriba, con el lumbar y la cabeza pegados al suelo. Acto seguido, se han de estirar los brazos sin que los codos se doblen tocando el suelo con estos. Esta postura ha de mantenerse durante intervalos de entre 3 y 5 minutos durante todos los días.

La estatura de una persona depende de múltiples factores, como la genética o la alimentación, entre otros. Se estima que la altura de las mujeres se asienta alrededor de los 16-17 años, mientras que los hombres continúan creciendo hasta los 18-20 años, pudiendo llegar a alargarse hasta los 23 incluso.