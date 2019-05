Un pacto entre PSOE y Unidas Podemos sin apoyo de los independentistas es el que más convence a los españoles, según el CIS

Mario Becedas Madrid

El 34,1% de los españoles quiere un Gobierno de PSOE y Unidas Podemos sin apoyo de los independentistas y con las abstenciones, según el barómetro de mayo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) posterior al 28-A publicado este jueves. La segunda opción preferida es un pacto entre PSOE y Ciudadanos, respaldada por un 24,5% de los encuestados. Lejos quedan un Gobierno de izquierdas con apoyos independentistas (16,1%), un Gobierno en solitario del PSOE con apoyos puntuales -opción preferida en el actual Ejecutivo en funciones y en Ferraz- (7,9%) y un Gobierno de derechas entre PP, Ciudadanos y Vox (6,1%).

Por otro lado, el 45% de los españoles opina que el resultado electoral lleva irremediablemente a un Gobierno de coalición entre varios partidos y un 38,2% cree que, en todo caso, el partido más votado tiene que estar en el Ejecutivo. Sólo un 5,5% de los encuestados aboga por una repetición electoral.

Estos datos llegan el plena discusión por los pactos postelectorales tras el 26-M y con la resaca del 28-A de fondo. Aunque nadie quería sacar demasiado los pies del tiesto hasta transcurridas las municipales y autonómicas, el mensaje sobre políticas de alianzas se iba forjando entre la intención del PSOE de gobernar en solitario y la de Pablo Iglesias de que Podemos entre en el nuevo Ejecutivo.

Si el líder de Podemos ha insistido, pese al batacazo de su partido el 26-M, en tener ministros con Sánchez, los socialistas han mantenido que quieren seguir con un Gobierno monocolor que incorporase, todo lo más "independientes progresistas".

No obstante, desde Ferraz se ha oscilado en varias direcciones, y mientras se han hecho llamamientos a PP y especialmente a Ciudadanos para abstenerse en la investidura, este mismo jueves el secretario de Organización, José Luis Ábalos, no se ha opuesto frontalmente a tener ministros de Podemos. Desde Ciudadanos se ha insistido en todo momento en que no se brindará ningún tipo de apoyo al líder socialista.

Intención de voto

En el tradicional apartado de intención de voto, el centro presidido por el socialista José Félix Tezanos vuelve a prescindir de la 'cocina' para la estimación de voto (ya no hay previsión de escaños) y vuelve al voto directo, en este caso sobre el censo y sobre el voto emitido el 28-A. Según sus datos, el PSOE volvería a ganar las elecciones generales y Ciudadanos sobrepasaría de forma considerable a un PP que incluso quedaría cuarto, por detrás de Unidos Podemos.

El contraste de los resultados de la encuesta con los del 28-A serían los siguientes: PSOE (tendría un 30,1%-36,5% frente al 28,68% obtenido), PP (9,4%-11,4% frente al 16,70% obtenido), Ciudadanos (13,4-16,3% frente al 15,86% obtenido), Unidas Podemos (12,6%-15,3% frente al 13,42% obtenido) y Vox (4,4%-5,3% frente al 10,26% obtenido).

La encuesta difundida hoy contiene las preguntas fijas habituales de los barómetros mensuales sobre la situación política y económica y la percepción ciudadana sobre sus problemas, sino que incluirá también opiniones sobre las campañas electorales y posibles coaliciones de Gobierno.

El estudio se hizo a partir de 2.985 entrevistas a españoles residentes en 294 municipios en 48 provincias, con un margen de error del 1,8%, entre los días 1 y 11 de mayo e incluye preguntas sobre las posibles coaliciones de gobierno. Con este estudio, el centro demoscópico que preside Tezanos recupera la normalidad de sus barómetros mensuales, que se vio alterada con las citas electorales de abril y mayo.

Y es que los barómetros de marzo y abril quedaron engullidos, respectivamente, en la macroencuesta preelectoral para las generales, que se publicó a principios de abril, y la que el CIS realizó para las europeas, municipales y autonómicas, que se dio a conocer a principios de mayo.