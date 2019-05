Sánchez recibe por primera vez en Moncloa a un Rivera que le niega el apoyo en la investidura

Rivera ha acudido este martes al Palacio de La Moncloa para mantener su primera reunión con Pedro Sánchez desde que la moción de censura le hizo presidente del Gobierno, y tras unas elecciones en las que el líder socialista se encara a su reelección como jefe del Ejecutivo. La reunión ha durado en torno a 50 minutos.

El líder de Ciudadanos ha llegado puntual a las 11:00 horas horas al edificio principal del complejo de La Moncloa. Sánchez lo esperaba en lo alto de la escalinata, ambos vestidos con traje oscuro, Rivera con corbata azul de topos rojos y Sánchez con corbata granate. Al igual que con Casado el lunes, con quien estuvo hora y media, Sánchez ha salido a recibir a Rivera a la escalinata del Palacio de la Moncloa, aunque no ha llegado a bajar ningún peldaño, en cuanto el vehículo que conducía a Rivera llegó a las puertas del Palacio.

Con rostro serio, Rivera estrechó la mano del presidente, quién aguardaba su llegada con una sonrisa. "¿Qué tal, Albert?", le dijo justo antes de meterse los dos hacia dentro del edificio. Ya dentro, mientras las cámaras grababan el tradicional mudo de la reunión en la sala Tapies, ambos charlaban sobre sus hijas.

Rivera ha sido hasta ahora el único líder de los principales partidos que no había pisado La Moncloa desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, es decir, desde junio de 2018. Al término del encuentro, Rivera ofrecerá una rueda de prensa. En principio, hablará en la sala briefing, más pequeña que la que usó el lunes Casado, que compareció en la misma sala desde la que el Gobierno informa sobre los Consejos de Ministros.

Lo que quiere decir Rivera

Antes de la reunión, en el transcurso de un desayuno informativo Rivera ha adelantado su posición de liderar de la oposición rechazar la posibilidad de que los diputados de su partido se abstengan para permitir la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, como sugirió el líder del PP, Pablo Casado. En un claro dardo al presidente del PP, Rivera se ha preguntado si esa idea de Casado es "un chiste" y le ha pedido que entienda que "el bipartidismo murió en las urnas" el pasado 28 de abril.

"No estamos aquí para corregir lo incorregible", ha subrayado sobre la posibilidad de favorecer la investidura del candidato del PSOE, que, a su juicio, ya "tiene el acuerdo hecho" para gobernar junto a Podemos. Rivera ha indicado que "cuando ese Gobierno se desmorone, que se desmoronará, tiene que haber una alternativa fuerte", representada por Ciudadanos, para "sustituir al bipartidismo" con un proyecto "de centro". Mientras, en el PP estarán pendientes de si "el partido se descompone" por los malos resultados electorales y de si "cambian al líder", ha añadido.

También ha dejado claro que en su posterior reunión con Sánchez sería "firme" en tres sentidos. El primero de ellos, "vigilar con lupa que no se pisotee ni medio artículo de la Constitución ni la dignidad del pueblo español". "¡Ya basta! Nos han dado un golpe de Estado, nos hemos tragado las ocurrencias de Iceta, los indultos que promete, el referéndum que dice que hay que hacer", denunció, y "a los separatistas humillándonos intentando liquidar nuestra democracia".

El segundo, ha proseguido, defender a las familias para que Sánchez "no les meta mano en el bolsillo" a clases sociales que ya están "fritas" a impuestos y a las que quieren meter "hachazo" en el IRPF, el diésel o mantener el Impuesto de Sucesiones. El tercero de esos ejes pasa por liderar pactos de Estado pero "con lealtad a España, no a Sánchez". "Mi obligación es ser leal con España", ha insistido, y liderar acuerdos que PP y PSOE "no han liderado en cuarenta años", como ha pasado, ha subrayado, con la educación o la despoblación.