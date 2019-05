¿Qué le dirán Casado, Rivera e Iglesias a Sánchez en sus reuniones en Moncloa tras el 28-A?

Mario Becedas Madrid

Los encuentros que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, mantendrá entre este lunes y este martes con los líderes de PP, Ciudadanos y Podemos han causado cierto recelo entre las tres formaciones. Si desde PP y Ciudadanos ven un afán de protagonismo del líder del PSOE tras el 28-A, en Podemos recelan del encuentro al no haberles convocado a ellos primero como socio preferente.

Desde Moncloa, sin embargo, se asegura que las reuniones son una forma de tantear vías de diálogo para asuntos de Estado después de meses con relaciones rotas entre el Gobierno socialista y los partidos a su derecha. En cualquier caso, pese a los recelos, tanto Pablo Casado como Albert Rivera y Pablo Iglesias tienen cosas que decirle a Sánchez.

Casado: menos impuestos y Cataluña

Por parte del PP, Casado vuelve a la Moncloa a hablar con Sánchez después de haber acudido una sola vez, el pasado 2 de agosto. Aquel día se evidenció que no habría acuerdos y poco después el propio líder 'popular' aseguró que rompía relaciones con el presidente del Gobierno.

Ahora, Casado planea preguntar a Sánchez su intención de gobernar mediante acuerdos "fijos o puntuales" con los independentistas catalanes e invitarle a tratar con el PP "una estrategia para evitar que los independentistas sigan avanzando en su objetivo de ruptura constitucional".

Casado también quiere incidir en las bajadas de impuestos con la vista puesta en incentivar la actividad económica. En este sentido, el líder del PP tiene previsto inquirir a Sánchez por los 26.000 millones en aumento de recaudación previsto por el Gobierno en el Programa de Estabilidad enviado a Bruselas el pasado martes.

Aparte de la cuestión fiscal, Casado pretende exigir a Sánchez medidas urgentes para "garantizar la convivencia en Cataluña, la cohesión territorial y la aplicación de la ley para aquellas formaciones que alienten la violencia", han trasladado fuentes populares.

Casado sabe lo delicada que es su situación tras el varapalo electoral del PP y con el 26 de mayo en el horizonte y por eso remarcará ante Sánchez su pretensión de ejercer como líder de la oposición de manera "firme y constante durante la legislatura".

Rivera: quiere liderar la oposición

Este argumento de ejercer el liderazgo de la oposición de manera "firme" y con "sentido de Estado" será el que utilice también este martes un Rivera que no se ha reunido en Moncloa con Sánchez desde que éste es presidente. La relación entre ambos políticos se ha deteriorado de manera notable en los últimos dos años y este encuentro servirá para contrastar impresiones.

Todo apunta a que Rivera glosará su veto al PSOE e insistirá ante Sánchez en que Ciudadanos no va a colaborar en la investidura de Sánchez, si bien fuentes gubernamentales y socialistas hacen hincapié en que la intención del presidente en funciones no pasa por pedir a los dos partidos a su derecha apoyo en este sentido, como reclamaba, por ejemplo, la CEOE o la banca la semana pasada. Unas recomendaciones que no sentaron bien a Rivera.

Al igual que Casado, Rivera pretende afear a Sánchez sus previsibles medidas fiscales y, según informan desde Ciudadanos, defenderá a "las familias de las clases medias de sus subidas de impuestos y la igualdad y la libertad en todos los rincones de España". El líder del partido 'naranja' también podría pronunciarse sobre la situación en Cataluña reclamando a Sánchez que no se apoye en los independentistas.

Este lunes ha trascendido que Rivera no se opone a posibles pactos con los socialistas en diversas autonomías el próximo 26 de mayo. Sin embargo, no está claro que este extremo se aborde en su encuentro con Sánchez este martes.

Iglesias: insistirá en un Gobierno mixto

Pablo Iglesias acude también este martes a Moncloa con la mosca detrás de la oreja. En Podemos esperaban que Sánchez los llamara los primeros para empezar a fijar posiciones de acuerdo más allá de la pretensión de los socialistas de dejar correr el reloj hasta después del 26-M para empezar a negociar a fondo.

En todo caso, Iglesias tiene previsto tender la mano a Sánchez para conformar un "Gobierno estable y progresista" incidiendo en que la mejor fórmula es la entrada de Podemos en el Ejecutivo con varios ministerios y segundos niveles. Una solución que no satisface a un PSOE que defiende que si con 84 diputados gobernó en solitario, ahora tiene aún más motivo, y que propone empezar por un acuerdo programático.

Aunque en los últimos meses Iglesias ha acudido repetidamente a Moncloa para negociar directamente con Sánchez los Presupuestos que finalmente cayeron, la cita de este martes cobra especial interés, porque será el primer careo entre ambos líderes tras un 28-A que les obliga a entenderse igual que estos meses, pero con distinto reparto de cartas.