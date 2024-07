Historia de Walmart, el imperio minorista que impulsa la riqueza de la familia Walton

La familia Walton es una de las más ricas y poderosas. Además, representan el sueño americano, al empezar desde la nada para acabar levantando un imperio y construyendo una de las mayores fortunas del mundo. La riqueza de esta familia, o la mayoría de ella, deriva del patrimonio de Bud y Sam Walton, cofundadores de Walmart, la cadena minorista más grande del mundo.

La empresa cuenta con 11.000 tiendas en 28 países, y da trabajo a más de 2 millones de personas. El año pasado ingresó más 648.000 millones millones de dólares, record absoluto de facturación. Es la mayor compañía del mundo por ingresos.

Curiosamente, hoy la familia controla menos del 50% de Walmart, y tan solo queda un miembro en el consejo de administración de la compañía. Esto no impide que sea la principal fuente de la fortuna de los siete Walton que están en la lista Forbes de los más ricos del mundo, y que acumulan un patrimonio colectivo de 320.000 millones de dólares.

Orígenes humildes

Todo comenzó el 2 de julio de 1962, cuando Sam Walton y su hermano Bud fundaron Walmart. Sam, la mente pensante detrás de la idea, había tenido una vida dura, pero había demostrado una visión privilegiada el comercio. Nacido en 1923 en un entorno humilde de Oklahoma, tuvo una infancia complicada, marcada por la Gran Depresión, que provocó que la granja familiar no fuera suficiente para alimentarles a todos. No le quedó más remedio que irse a trabajar a la aseguradora de su hermano, donde tuvo que dedicarse a embargar granjas por impagos.

Fue a la universidad, buscando mejorar sus opciones de futuro. Y tras licenciarse en Economía, empezó a trabajar en JC Penney, una de las cadenas de grandes almacenes más importantes de la época. Allí trabajó durante dos años, hasta que tuvo que incorporarse al ejército, para servir en la II Guerra Mundial. En el Cuerpo de Inteligencia Militar llegó a alcanzar el rango de capitán, pero lo más importante es que, durante ese tiempo, quería dedicarse al negocio del comercio al por menor.

Tras acabar la guerra y con esta idea en mente, en 1945 se hizo con una tienda de la cadena Ben Franklin, una franquicia que vendía productos artesanos a precios populares. Con sus innovadoras ideas de gestión y política de precios, triplicó los ingresos en tres años. Tras un conflicto con el dueño de la cadena, que no compartía sus intereses, creó su propia cadena, Walton Five and Dime.

El nacimiento de Walmart

Hasta que en 1962, asociado a su hermano Bob, lanza Walmart, en Rogers, Arkansas. Se trata de una tienda especializada en descuentos, que ofrece interesantes innovaciones, muchas de las cuales se convertirían en estándar del sector. Por ejemplo, sustituye los mostradores por una línea de cajas a la salida de la tienda. También daba mucha importancia a la limpieza de los establecimientos.

Las innovaciones también tenían que ver con el método de gestión. Era muy cuidadoso con la elección de la ubicación, centrándose en pueblos y ciudades pequeñas, donde no tenía competencia. Y hacía partícipes de los beneficios a los asociados, lo que aseguraba su implicación.

Al principio, también le dio mucha importancia a que todos los productos ofrecidos fueran de origen americano, siempre que pudieran suministrar toda la mercancía que requería a precios competitivos, para superar a la competencia extranjera.

La primera tienda de Walmart, en Rogers (Arkansas). | Imagen: Walmart

Los comienzos fueron tan esperanzadores que el primer año ya había abierto su segunda tienda, y para 1967 ya tenía 24 establecimientos en todo el Estado de Arkansas, que registraban ventas por valor de12 millones de dólares. La expansión era imparable, y en 1975 ya contaba con 125 tiendas en siete Estados. Antes, en 1972, salió a bolsa, con su primera colocación de acciones, que fueron vendidas a un precio de 47 dólares.

Los 70 fueron una década intensa para la compañía, que adquirió otras cadenas, como Mohr-Value o Hutcheson Shoe Company, y adentrándose en nuevas líneas de negocio, como la farmacia, la venta de coches o la joyería.

Para 1985 ya contaba con 882 tiendas, que facturaban más de 8.000 millones de dólares, mientras se iba expandiendo por el resto del país. Para el 25 aniversario de la compañía, ya contaba con oficinas especializadas en rastrear el inventario y las ventas, y el 90% de las tiendas contaban con lectores de códigos de barras, que le permitía hacer un seguimiento instantáneo de su gran inventario.

La cadena minorista más rentable

Hasta que en la década de los 90 confirma su dominio, convirtiéndose en la cadena minorista más rentable y con mayor facturación, superando a sus rivales K-Mart y Sears. También es la década de la expansión internacional, con sus llegadas a México, Canadá, Reino Unido, China o Alemania, ya fuese con sus propias tiendas o comprando cadenas locales. Aún así, no sería hasta 1995 cuando abriría su primera tienda en Vermont, el último Estado que les faltaba para estar presentes en todo el país.

Económicamente las cifras eran impresionantes. Ya sin Sam al frente, fallecido en 1992, superó por primera vez los 100.000 millones de dólares en ventas anuales.

Sam Walton, con el presidente de EEUU, George H. Bush, días antes de su fallecimiento.

La compañía nunca dejó de expandirse, de entrar en nuevos mercados, ni de apostar por la tecnología más puntera. Así en 1999 se hizo con la británica ASDA, lo que le permitió lograr una posición más destacada en el mercado Europeo. En 2016 compró jet.com, por 3.300 millones de dólares, para tener una mayor presencia online, pudiendo competir incluso con Amazon.

En tantos años, la compañía no ha estado exenta de polémicas, sobre todo por los bajos salarios que paga a sus trabajadores, de los más cortos del sector, lo que desembocó en una importante huelga en 2014.

La principal fuente de ingresos de los Walton

Hoy, ya solo queda un Walton en el consejo de administración de la compañía, y poseen menos del 50% de las acciones. Aún así, Walmart sigue siendo la principal fuente de ingresos de los siete miembros de la familia que están en la lista Forbes de los más ricos del mundo, gracias a los títulos que poseen y los dividendos asociados. Entre todos, suman un patrimonio de más de 300.000 millones de dólares.

Jim, el hijo del fundador, cuenta con la mayor fortuna, con casi 90.000 millones, y es el CEO de Arvest Bank, la entidad financiera familiar. Rob y su familia, también hijo de Sam, son los dueños, entre otras cosas, de los Denver Broncos de la NFL. Mientras que Alice es la segunda mujer más rica del mundo tras Françoise Bettencourt.

"Sólo hay un jefe: el cliente. Y puede despedir a toda la gente de la empresa, del presidente al conserje, simplemente llevando su dinero para gastar en otro lugar"

Sam Walton

Tras ellos, se encuentra Lukas Walton, nieto de Sam e hijo de John Walton, que murió en 2005 como causa de un accidente de avión. Aunque no trabaja para Walmart, sí que tiene participaciones en la empresa familiar. Además, también cuenta con acciones de First Solar y Arvest Bank. Es un reconocido inversor de empresas ecológicas.

Los otros tres Walton que viven de las rentas familiares son, por un lado, Christy Walton, mujer del fallecido John y madre de Lukas; y por otro, Ann y Nancy Walton, ambas hijas de uno de los fundadores, Bud Walton, muerto en 1995.

Por su parte, Ann Walton, que ayudó a su hermano Bud a convertir a Walmart en un gigante minorista, cuenta con un patrimonio de 11.000 millones. Su marido es el multimillonario Stan Kroenke, dueño de Los Angeles Rams, Denver Nuggets, Colorado Avalanche, Colorado Rapids y Arsenal Football Club en el Reino Unido. Por último, Nancy Walton, hermana de Ann, tiene una fortuna similar y, junto con su marido, posee una cartera de inmuebles, casas y yates.