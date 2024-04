Radiografía de un ascenso: cómo el CEO de Walmart pasó de ganar 6 euros descargando camiones a 25 millones de euros al año

Doug McMillon llegó a los almacenes de Walmar en el verano de 1984, cuando tan solo tenía 17 años. En sus primeros pasos, ganaba 6 euros la hora descargando los camiones que llegaban con nuevos productos. Hoy, convertido en CEO del minorista más grande del mundo, factura más de 25 millones de euros al año. Con toda su trayectoria, que lo posiciona como uno de los directivos más famosos del mundo, entrega una lista de consejos para el ascenso.

Lo de McMillon es testimonio de esfuerzo para llegar a lo más alto en 2014, 30 años después de entrar en la empresa. Según contó a Stratechery, obtuvo ascenso tras ascenso levantando la mano cuando su jefe estaba fuera de la ciudad. Es tal su figura, que explicó al medio que muchos de los 2,1 millones de trabajadores de Walmart le envían correos electrónicos preguntándole cómo emular su éxito en la empresa.

A lo que, según el mismo, les respondió: "Ofrécete como voluntario para cubrir más a tu jefe. Una de las razones por las que tuve las oportunidades que tuve fue que levantaba la mano cuando mi jefe estaba fuera de la ciudad y visitaba tiendas o algo así", detalló. El director ejecutivo agregó que incluso les dijo que él se ofrecería a "sustituir a su jefe en las reuniones, estuviera o no preparado para responder todas las preguntas que surgieran".

"Sé un jugador de equipo"

McMillon de 57 años entregó dos consejos más para ascender en los rangos de una empresa desde abajo hasta arriba como lo hizo él: "haga bien su trabajo y sea un jugador de equipo".

"No dé por sentado su trabajo actual. El próximo trabajo no llega si no haces bien el que tienes. Sé un gran compañero de equipo: aprendes a liderar, aprendes a influir por la forma en que interactúas con tus compañeros", añadió. "Trátenlos bien, ayúdenlos, ayúdenlos a hacer un mejor trabajo", manifestó en la entrevista.

En este contexto, McMillon concluyó que con el paso de los años se convirtió en un ascenso de bajo riesgo. "Luego me puse en un entorno en el que me convertí en un ascenso de bajo riesgo porque la gente ya me había visto hacer el trabajo", señaló a Stratechery

Walmart supera los 100.000 millones de ventas electrónicas

Walmart superó los 100.000 mil millones en ventas globales del comercio electrónico en 2023. McMillon ha sido clave para que el gigante de los supermercados compita con otros pesos pesados del ecommerce como Amazon. De esta forma, la empresa está cada vez más donde siempre quiso estar: "un minorista omnicanal que aprovecha sus tiendas para diferenciar su oferta del comercio electrónico convencional", sentencia Stratechery