Intel ya pasó su apogeo, y la compra del 10% por parte de Trump será una inversión desastrosa para EEUU

Será el "acuerdo del siglo", presentado personalmente por el inversor en jefe de los Estados Unidos. Cuando el presidente Trump ponga en marcha una inversión masiva en el fabricante de microchips Intel en nombre del bienestar pueblo estadounidense, sin duda irá acompañada de toda la hipérbole habitual en sus discursos. Sin duda, podemos entender por qué el presidente quiere ayudar a una de las empresas más estratégicas de su país. Pero la cruda realidad es esta: Intel ya pasó su apogeo, y será un acuerdo terrible para todos los implicados. Será una de las mayores inversiones industriales que haya hecho la Casa Blanca. Según informes de esta misma semana, la Administración Trump podría inyectar alrededor de 10 000 millones de dólares en la empresa, aunque una gran parte de esa cantidad provendrá de la conversión en capital de los miles de millones en subvenciones y ayudas que recibió de la Ley de Chips del presidente Biden. En cualquier caso, Intel obtendrá una gran cantidad de dinero extra.

Para ser justos, hay argumentos a favor del apoyo estatal. Los microchips son una industria estratégica clave y, al igual que Joe Biden, el presidente Trump quiere asegurarse de que Estados Unidos tenga suficiente capacidad de fabricación en su propio territorio y no dependa completamente de las importaciones de Corea del Sur, Japón o, lo que es más preocupante, Taiwán, dado que algún día este último territorio podría ser invadido por China. Y probablemente sea significativo que uno de los mayores proyectos de Intel sea una nueva planta en Ohio, que es el estado natal del vicepresidente JD Vance. El problema es que la empresa también se enfrenta a enormes retos. Los días en que los ordenadores portátiles presumían orgullosos de llevar la pegatina Intel Inside han quedado atrás. El precio de las acciones se ha reducido a la mitad en los últimos cinco años. Ha sido superada en tecnología de microprocesadores por Nvidia, ahora la mayor empresa del mundo por valor de mercado, así como por la taiwanesa TSMC. Ha abandonado sus planes de invertir en Alemania, a pesar de haber recibido miles de millones de euros del Gobierno de Berlín para construir una planta en el país, porque no ha conseguido que sea rentable.

En el mercado de consumo de los hogares, Samsung la ha superado y los fabricantes chinos le pisan los talones. Puede que haya sido una de las pioneras de la era informática, pero ahora parece haber pasado su mejor momento. En realidad, Intel se ha convertido en una adicta a los subsidios y las subvenciones. La empresa se ha vuelto muy hábil a la hora de sacar dinero a los gobiernos. No ha sido tan buena fabricando chips o atendiendo a los clientes. Es muy difícil ver cómo unos pocos miles de millones más de la Casa Blanca van a cambiar esa situación ahora. Sin duda, el presidente Trump se jactará de haber conseguido "el mejor acuerdo de la historia". Pero es probable que resulte ser una inversión terrible. Para ser más justos, hay argumentos a favor del apoyo estatal.