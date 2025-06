Bulgaria podría romper el euro, como casi lo hizo Grecia

La inflación era de dos dígitos hace solo un par de años. Ha celebrado siete elecciones en los últimos dos años. La corrupción es endémica y tiene pocas industrias importantes. Bulgaria no es la idea que tiene nadie de una economía estable. Pero, bueno, no importa nada de eso. El Banco Central Europeo ha tenido una gran idea. Fusionemos su moneda con Alemania, Bélgica y Francia. ¿Qué podría salir mal? Bueno, bastante, como sucede. Como demostró Grecia hace quince años, empujar a un país a la eurozona antes de que esté listo puede hacer que toda la moneda se derrumbe. El euro sobrevivió a la crisis griega casi, pero eso no significa que necesariamente sobrevivirá a Bulgaria.

Sin duda, marca otro gran paso adelante para el euro. El miércoles, tanto Bruselas como el BCE confirmaron que Bulgaria finalmente había cumplido con todos los criterios para unirse al euro. La decisión formal se espera para julio, y el reemplazo del Lev tendrá lugar el 1 de enero de este año. Podemos esperar un discurso ponderado de la presidenta de la UE, Úrsula von der Leyen, sobre cómo se está expandiendo la familia europea, algunas grandes afirmaciones de la presidenta del BCE, Christine Lagarde (suponiendo que no haya renunciado para dirigir Davos en su lugar para entonces) sobre cómo el euro finalmente está ocupando su lugar en el escenario mundial, y probablemente también algunos fuegos artificiales. A medida que la antigua moneda se entierra silenciosamente y se introducen los nuevos billetes y monedas.

Por supuesto, en un nivel eso será una victoria para la moneda única. Bulgaria será la 21ª nación en adoptar el euro, y el hecho de que nuevos países sigan uniéndose es sin duda una señal de su fuerza, incluso si las economías realmente exitosas de Europa central, como Polonia, que crece rápidamente, no muestran absolutamente ningún interés en tener nada que ver con él. E inicialmente no hará una gran diferencia en la economía. El lev ya está vinculado al euro por una caja de conversión, lo que significa que no puede apreciarse ni devaluarse.

El problema es que es muy difícil ver cómo Bulgaria puede ser vista como parte de una zona monetaria natural con Alemania y Francia. Un problema es que gran parte del electorado no parece querer mucho el euro. El pasado fin de semana hubo una concentración en Sofía para protestar contra la decisión, y el presidente independiente del país, Ruman Radev, ya ha propuesto un referéndum sobre el tema, una demanda criticada por el gobierno como un "sabotaje". Se podría esperar un poco más de un consenso establecido sobre un tema tan importante como la adopción de una nueva moneda.

Sin embargo, dejando a un lado ese punto, es la economía fundamental la que resulta más preocupante. Para empezar, Bulgaria es uno de los países más pobres de la UE, con un PIB per cápita de 15.800 dólares según datos del Banco Mundial, frente a los 54.000 dólares de Alemania y los 44.000 dólares de Francia. No es precisamente una brecha menor, por decirlo suavemente. Ha incumplido continuamente sus objetivos de inflación, y la tasa alcanzó el 16% en 2022. Y ha dividido amargamente la política, con una desconcertante sucesión de elecciones, con ocho primeros ministros desde 2020, si incluimos las administraciones provisionales.

Y lo que es peor, no es que Bulgaria tenga un gran historial de pago a sus acreedores. Durante gran parte del período de posguerra fue, por supuesto, parte del bloque soviético, pero antes de eso dejó de pagar sus deudas en 1915 y 1932. Es cierto que es un mejor registro que el de Grecia, que ha incumplido el pago de sus deudas seis veces en los últimos doscientos años, pero durante gran parte del siglo XIX Bulgaria fue parte del Imperio Otomano, que tampoco era conocido por su estabilidad financiera. En un marco temporal histórico razonable, no parece una muy buena apuesta para los inversores en bonos. Del mismo modo, el Lev ha pasado por cuatro encarnaciones desde que Bulgaria se convirtió en un país independiente, con la última redenominación en 1999 cuando un nuevo Lev reemplazó a 1.000 de los antiguos. Una vez más, no es una moneda que haya sido un gran lugar para almacenar los ahorros de toda su vida.

Han pasado quince años desde que estalló la crisis financiera griega que sacudió a la eurozona, lo que probablemente sea suficiente para que se hayan olvidado la mayoría de sus principales lecciones. Tenía múltiples causas, pero el meollo de la cuestión era este. Grecia fue empujada a la zona antes de que estuviera lista, y antes de que su economía se fusionara con la de sus vecinos más desarrollados, alentando a sus políticos a pedir prestado imprudentemente en una moneda que era tan buena como la de Alemania y acumulando deudas que resultaron no ser sostenibles. Finalmente, todo el castillo de naipes se vino abajo, amenazando la estabilidad del sistema bancario en todo el continente y desencadenando una serie de crisis en cascada que alcanzaron a Italia, España, Portugal e Irlanda, de las que tardó años en recuperarse, y obligaron al BCE a lanzar un rescate que todos habían asumido que estaba descartado por los tratados.

En realidad, Bulgaria es la Grecia de los patines. Claro, la zona logró recuperarse de la crisis griega y se ha vuelto a poner sobre una base financiera más firme. Pero fue un trabajo largo y duro, se perdió una década y Grecia sufrió el peor colapso en la producción de cualquier nación desarrollada desde la Gran Depresión de la década de 1930. La zona puede tener suerte, y Bulgaria puede integrarse sin problemas en el sistema financiero europeo más amplio. Y, sin embargo, la cruda verdad es esta. Admitir a Bulgaria en la zona es un riesgo muy grande, y una decisión que se ha tomado por motivos puramente políticos. Es muy posible que termine colapsando el sistema de nuevo, y los líderes de la zona solo tendrán que culparse a sí mismos si eso es lo que sucede.