La volatilidad nos trae una buena y una mala noticia

Empezaremos por la mala noticia: aunque suene extraño, que la volatilidad sea muy baja, como ocurre ahora, es peligroso.

La buena noticia es que la corrección que se producirá para que se reajuste el nivel de volatilidad, dará oportunidad de entrar en el mercado a esa gran mayoría de inversores que se ha perdido la subida.

El índice VIX o "índice del miedo" - medida oficial de la volatilidad del índice S&P 500 y, por lo tanto, de las bolsas mundiales - está en el 12 %. La media histórica se mueve en el entorno del 20 %. Así que, aunque el VIX ha llegado a bajar al 9,5 % en alguna ocasión, un 12 % de volatilidad es un nivel muy bajo.

Y ustedes se preguntarán que cómo puedo decir que la volatilidad sea baja es una mala noticia, cuándo es precisamente consecuencia de que estén subiendo las bolsas.

La explicación es muy simple: el índice de volatilidad se mueve como un péndulo. Eso significa que nunca puede estar mucho tiempo en uno de los dos extremos. Por eso los movimientos bursátiles son siempre en forma de dientes de sierra. Las subidas en vertical o las bajadas a plomo no duran mucho tiempo.

Para entender lo que quiero decir, cojan el índice VIX - se puede obtener gratuitamente en decenas de sitios, mírenlo en Google - y pónganlo en vertical. Y luego imaginen que es un péndulo.

Ahora mismo el péndulo está en un extremo, el de la zona de baja volatilidad. Y como hemos dicho antes, la media o centro del péndulo, está en el 20 %. Pero ojo: cuando un péndulo se mueve no es para volver a la media, sino para superarla. Aunque luego vuelva a la media y posteriormente al otro extremo.

El extremo por arriba podemos situarlo en el entorno del 30 %. Vamos, que si el movimiento pendular fuera completo - que no tiene por qué serlo, como podrán ver en el gráfico del VIX – la volatilidad se doblaría. Y eso sería una corrección muy fuerte.

Por lo tanto, la mala noticia es que, en algún momento que no tiene que ser inminente - y ya saben por mi artículo anterior que apostamos por el rally de fin de año - tendrá que producirse la corrección. Aunque también creo que dicho repunte de volatilidad no tiene por qué ser muy fuerte, puesto que estamos inmersos en un mercado alcista.

La buena noticia es que la corrección le vendrá muy bien a dos tipos de inversores: los que se han quedado fuera de la subida y los que hacen trading.

La mayoría de los inversores se ha perdido el súper año bursátil porque lo que venden son las malas noticias. Y en las redes lo que más pesa son los argumentos para no invertir.

Esto último puede parecerles extraño, pero tiene una lógica aplastante. La mayoría de quienes opinan en las redes, o bien no invierten, o se han perdido la subida bursátil. Así que su reacción psicológica natural es dar "me gusta" o "retuitear" todo aquello que refuerce su decisión de no invertir. Y ocurre lo mismo con quienes han invertido, sólo que a la inversa: tienden a compartir o mostrar satisfacción con los argumentos que refuerzan su decisión de invertir.

Pero como son muchos menos los que no invierten y hablan desde la grada que los que invierten y hablan desde el terreno de juego, se va a creando una realidad virtual paralela mucho más negativa que la propia realidad.

Cuando hablo de oportunidad de entrada a quienes se quedaron fuera, me refiero a que se pongan ya las pilas para contar con la gestión o el asesoramiento adecuado, puesto que si pretenden hacer todo el "papeleo" justo cuando llegue la corrección, volverán a quedarse fuera. En un mercado alcista las correcciones son breves: son muchos los que quieren subirse al tren.

Otros que se pueden beneficiar de un ajuste la volatilidad vía corrección son quienes operan a corto plazo. En este sentido les recomendamos los fondos cotizados (ETFs), que son como fondos de inversión tradicionales, pero en lugar de tardarse días en cambiar de uno a otro, el cambio se produce en minutos, como si fueran acciones. Permiten invertir en cualquier activo, sector o país, tienen mayor capacidad de diversificación que los fondos tradicionales y son mucho más baratos.