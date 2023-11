¿Habrá 'rally' bursátil de fin de año?

Yo creo que sí. Que tendremos un rally en las bolsas de aquí al fin de año, adicional al que hemos tenido en las últimas semanas. Que, por cierto, ha sido espectacular.

Lo creo, en primer lugar, porque creo que un inversor nunca debe enfrentarse a la Reserva Federal de los EEUU. No debe comprar cuando la Fed está subiendo los tipos de interés, pero tampoco debe vender cuando ha dejado de subirlos y probablemente en unos meses empiece a bajarlos (aunque sólo sea moderadamente).

Las ecuaciones funcionan en ambos sentidos. Y esta de la Fed y los mercados se ha demostrado válida en el 90 % de las ocasiones, lo cual es un nivel de acierto muy alto teniendo en cuenta que ni la economía ni la bolsa son ciencias exactas.

Las bolsas bajan cuando hay más "papel" (acciones) que dinero. Y suben cuando entra dinero y supera la oferta de "papel". Y no hay ningún proveedor de dinero como la Fed, aunque lo sea de forma indirecta.

Evidentemente la Reserva Federal sigue mandando mensajes para asustar al mercado de bonos, para que las condiciones crediticias no se relajen demasiado ni demasiado rápido y que la inflación siga bajando. Pero ellos saben mejor que nadie que si la inflación sigue bajando, no podrán mantener estos tipos de interés mucho tiempo. Puede que no los bajen mucho, pero los mercados son muy agradecidos: les basta que bajen un poco para animarse mucho.

El segundo motivo es la estupidez del dinero supuestamente "listo" (smart money). Hubo un tiempo en el que los mejores gestores estaban en fondos de gestión alternativa. Son fondos que tienen una gran flexibilidad y que, además, pueden operar a crédito, es decir, multiplicar su potencia de fuego endeudándose. Pero también pueden vender títulos que no tienen, que toman prestados a cambio de pagar un interés. Y si el valor del título cae, se embolsan la diferencia de precio sin necesidad de haberlo comprado. Se llama ponerse "cortos" (en un activo financiero).

Pero, como suele ocurrir, las boutiques especializadas dirigidas por profesionales independientes las compraron bancos y sociedades de valores cuya misión es más vender productos que ganar dinero para los clientes.

Así, con los años, se han ido deteriorando los resultados. Y 2023 puede acabar siendo la prueba más contundente de como el dinero "listo" pasa a ser dinero "tonto".

Lo digo porque, a finales del año pasado, se alcanzó el mayor nivel de posiciones cortas que se recuerda sobre el SP 500. Y el mayor volumen de estas corresponde a este tipo de inversores. Pero si el mercado sube, lo que parecía un chollo se convierte en una pesadilla. Y la subida que se ha producido desde entonces ha sido muy fuerte (+ 27 %). Podemos imaginar las pérdidas que han tenido los bajistas. Y sigue habiendo muchas posiciones cortas sobre el SP 500.

Pero hay algo más, tal y como mostraba hace unos meses en mi newsletter "Los cuadernos del mercado": por algún motivo, el dinero "listo" decidió repetir la jugada con los bonos. Así, las posiciones cortas aumentaron enormemente, hasta establecer recientemente un récord histórico.

Nunca - insisto, nunca - había habido tantos fondos de gestión alternativa - y sus clientes de banca privada – apostando por que caiga el precio de los bonos. Igual que previamente en el SP 500. El problema es que lo de apostar contra los bonos era una gran idea cuando empezaron a subir la inflación y los tipos de interés, pero ahora que han dejado de subir y la inflación está bajando, puede no serlo tanto.

Y si el dinero listo se ha vuelto a equivocar, afectará positivamente a la bolsa. Porque a más bajen los tipos de interés de los bonos – a lo que ayuda muchísimo la necesidad de cubrir posiciones en pérdidas -, mejor para la renta variable. Sólo tienen que ver lo mal que le sentó a la bolsa cuando los tipos subieron. Pues ahora es justo lo contrario, porque, al menos por el momento, la correlación de la bolsa con el precio de los bonos es claramente positiva.

Si a todo lo anterior añadimos la sal y la pimienta, es decir, que hay un tema en el mercado que resulta enormemente prometedor de cara al incremento de la productividad de las empresas y sus resultados a medio y largo plazo, como es la llegada de la Inteligencia Artificial Generativa, aumentan las probabilidades de que tengamos rally en este fin de año.