¿Qué puerta giratoria?

Antonio Miguel Carmona acaba de fichar por Iberdrola, la compañía de electricidad que comanda Sánchez Galán, e inmediatamente los podemitas y algunos sanchistas han empezado a patalear denunciando el uso de lo que ellos llaman "puerta giratoria". También El País (que no ha dicho ni mu acerca de la enorme cantidad de nombramientos ininteligibles en las empresas públicas) ha "abierto el debate" en torno al fichaje de Carmona.

Dentro del sanchismo, el más virulento ha sido Odón Elorza -que si llega al mundo más necio es que no nace- y también han metido la pata Echenique, de Podemos, y Miguel Ángel Revilla, que no sabe si Carmona "entiende el recibo de la luz".

El reportaje del domingo 10 de octubre -y no por casualidad- El País lo ilustra con una fotografía en la cual aparecen juntos Carmona y Esperanza Aguirre. Allí se lee: "La decisión abre varios debates. ¿Hasta qué punto es criticable el salto de lo público a lo privado? ¿Qué buscan las empresas cuando fichan caras visibles de la política? ¿Está preparado alguien para ser directivo de un sector tan complejo como el eléctrico por el mero hecho de haber pasado por la Administración?"

Y yo me pregunto: ¿qué debates son esos? Porque Carmona lleva fuera de la política hace años y está dedicado a su labor como profesor en el CEU, donde tanto los alumnos como los directivos de esa universidad lo aprecian, y mucho. ¿Por qué esa agresividad? Yo creo tener una explicación. Recordemos que Carmona sostuvo al PSOE de Madrid con un número significativo de concejales. Renunció a ser alcalde y dos meses después Pedro Sánchez logró en la ciudad el peor resultado de su historia.

Y no digamos Pepu Hernández, que hundió definitivamente el partido cuatro años después. Sánchez no permitió que el PSOE gobernara con Carmena y lo hizo con el único fin de que Carmona no entrara en el Gobierno municipal y haciendo que el grupo municipal socialista apoyara todas las iniciativas (hasta las más enloquecidas) del grupo de Carmena, compuesto en buena parte por ignorantes y sectarios izquierdistas.

Carmona es el líder socialista madrileño mejor valorado en las encuestas y ha ganado todas las primarias a las que se ha presentado. De hecho, tras ganar las primarias a senador, Sánchez decidió no respetar la decisión de los militantes y tras ofrecerle un puesto, que Carmona rechazó, descabalgarle de la lista del Senado. Pero no todo el mundo se apunta a este sectarismo sanchista. Por ejemplo, Jaime Bonals, director general de una de las principales firmas de cazatalentos, cree que España es un país con muy poca cultura de aceptación de esos intercambios de profesionales. "Aquí el retorno al sector privado desde el público se malinterpreta por el uso de los contactos", estima. En general, Bonals ve positivo el tránsito de talento en ambas direcciones.

Sea como sea, añadiré dos apuntes: 1) Carmona no tiene un chalet en Galapagar; 2) la norma legal que prepara el Gobierno para controlar el precio de la electricidad es claramente mejorable y si Carmona ayuda a esa mejora, bienvenido sea.

Para terminar, reproduciré las palabras con las que Pérez Reverte -según Raúl del Pozo- definió a Sánchez: "Es un killer, sin escrúpulos, malo, chulo, arrogante, cínico".

