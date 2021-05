España rechaza pagar las PCR a los ciudadanos no vacunados para viajar: tres escenarios que apuntalan la nueva desigualdad

Vacunado, recuperado del covid-19 o con una PCR negativa las 48 horas antes. Estas son las tres únicas situaciones que permitirán viajar por Europa a partir de este verano, y que quedarán recogidas digitalmente en el flamante pasaporte covid de la Unión Europea. Y las tres opciones encierran un conflicto ético que impacta en una desigualdad en los derechos de los ciudadanos. La propuesta del Europarlamento para eliminarla, que los estados de la UE asuman el coste de las PCR de los ciudadanos que no puedan pagarlas para viajar, ha sido rechazada por una veintena de países, entre ellos, España.

1. Escenario de vacunación

En un escenario en el que la vacuna contra el covid-19 gozara de un acceso universal, y que, por tanto, que cualquier persona que deseara vacunarse pudiera hacerlo, el pasaporte verde estaría al alcance de todos. Todos los ciudadanos, por igual, podrían aportar el requisito fundamental para realizar viajes por Europa de forma segura.

Sin embargo, la vacuna no es universal. En España, únicamente el 28% de la población ha recibido al menos una dosis del suero que neutraliza al SARS-CoV-2, según los datos actualizados de Our World in Data. En Francia, el porcentaje baja hasta poco más del 25%; en Brasil, un 14% ha recibido la primera dosis y en India, el 9,5%. Sólo países como Israel, Reino Unido y EEUU se encuentran cerca de tener una mayoría de personas inmunes al coronavirus.

La falta de unanimidad para la liberalización de las patentes de las vacunas y la lenta producción de los cuatro laboratorios con un antídoto en el mercado, además del impacto de las nuevas variantes del virus emergen como condicionantes que dificultan realizar una previsión real del futuro.

2. Escenario de recuperación tras el covid

Las personas que han enfermado de covid-19 y que han logrado recuperarse también tendrán vía libre para viajar. Este hecho no debería ser un aliciente para tener más oportunidades que otras personas, en modo alguno: la enfermedad presenta una letalidad en España del 2,2%, según los datos que actualiza el Ministerio de Sanidad. Además, el covid puede dejar graves secuelas neurológicas y ligadas a patologías diversas a aquellos que lo sufren, independientemente de su edad.

En la actualidad, hay 8.605 pacientes ingresados por la enfermedad en todo el país y 2.183 en una UCI. La tasa de ocupación de camas por coronavirus se sitúa en el 6,85% y en las UCI, en el 21,85%. En Madrid, las UCI tienen una ocupación de más del 40%, del 37% en Euskadi y del 35% en Cataluña.

En la última semana se han registrado 250 fallecimientos a causa del coronavirus en el país.

3. Escenario de PCR negativa

Las cuestiones éticas derivadas de la activación de un pasaporte de vacunación sin tener acceso universal al antídoto fueron resueltas desde la cúpula europea añadiendo una tercera opción para que cualquiera pueda viajar: presentando una PCR negativa con fecha de 48 horas antes.

Sin embargo, 'cualquiera' no es el término correcto en este caso. Sería necesario especificar: cualquiera que pueda costear el gasto extra de esa prueba, que ronda entre 100 y 400 euros según el destino. Las PCR con resultado programado para viajes tienen un coste que va de los 90 a los 150 euros en España, a lo que después habría que incorporar una nueva prueba para volver a entrar en el país.

El Parlamento Europeo, consciente de que esta opción dejaría a muchos ciudadanos sin la posibilidad de viajar por no disponer de un presupuesto acorde, ha propuesto que este coste sea asumido por los Estados. De ese modo, la desigualdad en cuanto a la posibilidad de viajar en pandemia quedaría borrada.

Sin embargo, una veintena de socios de la Unión Europea, entre ellos España, ha rechazado esta medida durante la cumbre europea en Oporto, que culminó este sábado, y donde fueron debatidos los detalles del pasaporte covid.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, trasladó la necesidad urgente de activarlo cuanto antes, como modo de salvaguardar el verano turístico español tras meses de asfixia para el sector. Eso sí, dejó claro que España no tiene capacidad económica para abordar este sobrecoste que tampoco puede asumir gran parte de su población pese a que regiones como la Comunidad Valenciana e Islas Baleares apoyan la gratuidad de la prueba.

Una viajera muestra su prueba PCR negativa al llegar a España. Imagen: Reuters.

La asunción de las PCR gratis por parte de los países es uno de los escollos para la aprobación definitiva de los 'certificados verdes' en el seno de la UE. Además de España, una veintena de países-miembro considera que la pretensión genera muchos problemas ante su falta de capacidad técnica, logística y económica.

Los países que rechazan las PCR gratis buscan hacer presión para acabar rebajando la expectativa por parte del Europarlamento, ofreciendo opciones en el futuro, cuando haya un mayor porcentaje de población vacunada y la necesidad de realizar pruebas PCR para viajar fuera menor.

Se necesitará, en última instancia, superar este último debate para poder activar los pasaportes europeos de vacunación. España confía en que esto se produzca no más tarde el mes de junio. Según lo que decidan los parlamentarios europeos, la división entre ciudadanos que pueden viajar y los que no quedará cristalizada este verano, y se sumará a la mayor desigualdad que sigue cavando una zanja en el planeta: el mundo de los vacunados y el de los no vacunados. Pero esto ya es otra historia y tendrá que ser contada en otra ocasión.