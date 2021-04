España no exigirá medidas extras a quien posea un 'pasaporte covid'

El secretario general de Salud Digital, Alfredo González, ha dejado caer que los turistas que lleguen a España con el 'pasaporte covid' no tendrán que guardar cuarentenas ni hacerse pruebas extras. "España va a poder recibir a más gente con más seguridad, retomando la actividad económica a la vez que protegemos la salud", ha dicho durante la rueda de prensa que ha mantenido junto a la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón.

González también anunció que su intención es "tener implantado el certificado verde digital en España en junio para que funcione plenamente en la campaña de verano" y que facilitar la movilidad en la Unión Europea "además de garantizar la salud pública". González añadió que se inicia una nueva fase de negociación con el Parlamento Europeo con el horizonte de tener aprobado el certificado verde digital el próximo mes de junio.

Este certificado "va a facilitar la movilidad en la Unión Europea a la vez que se garantiza la salud pública permitiéndonos retomar la actividad económica de manera progresiva y segura". Este àsaporte, además, será sencillo e interoperable en toda la Unión Europea y será gratuito y universal. Generará un certificado con un código QR que integrará tres tipos de información: podrá acreditarse que la persona ha recibido la vacuna frente a la Covid-19, podrá acreditar que la persona ha tenido un resultado negativo en una prueba diagnóstica y podrá certificar que la persona se recuperó de la enfermedad.

En este sentido, el secretario general aclaró que este certificado "facilitará la libre circulación en la Unión Europea pero no limita la movilidad a quien no posea este certificado, por lo que no es un pasaporte, no es un documento de viaje y no es un requisito para viajar".

Además, destacó que "respetará la protección de datos y la privacidad y se prevé ampliar este certificado a terceros países al margen de la Unión Europea. Remarcó, además, que "no es discriminatorio".

La emisión y entrega de los certificados correrá a cargo de las comunidades autónomas tanto en formato electrónico como en formato papel. "Será el Ministerio de Sanidad el que coordine el proyecto y que apoye técnicamente a las comunidades", añadió Alfredo González. Del mismo modo, señaló que el objetivo es "tener la máxima capacidad para emitir millones de certificados en muy poco tiempo".

Vacuna de AstraZeneca

Respecto a la administración de la segunda dosis de AstraZeneca, Silvia Calzón, secretaria de Estado de Sanidad, aseguró que "estas segundas dosis se estarían administrando a primeros del mes de mayo, por lo que nos podemos tomar unos días para tomar una decisión en la ponencia de vacunas. Esta población será atendida con la máxima seguridad y una única dosis de esta vacuna consigue una inmunidad del 70%".