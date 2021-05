Así será el pasaporte covid o Certificado Verde Digital que llegará a Europa en junio

elEconomista Madrid

El Certificado Verde Digital de Vacunación, bautizado como pasaporte covid, espera estar en funcionamiento en el mes de junio para facilitar la movilidad en el ámbito de la Unión Europea durante el verano. Se trata de un documento que busca garantizar la protección de la salud pública y permitirá retomar progresivamente la actividad económica de forma segura.

Qué es el Certificado Verde Digital o pasaporte covid

Se trata de un certificado digital unipersonal, mediante código QR virtual o papel, que proporcionará información sobre si la persona que lo porta ha sido vacunada contra la Covid-19, cuenta con un resultado negativo de prueba diagnóstica y prueba de que se ha recuperado de la enfermedad.

Además, las autoridades explican que no es un documento que pretenda limitar la movilidad a quien no lo tenga. "No es un pasaporte, no es un documento de viaje y no es un requisito para viajar", sino que es "un mecanismo que facilita la movilidad", ha hecho hincapié Alfredo González, secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del SNS.

Qué información contendrá el Certificado Verde Digital o pasaporte covid

Este documento solo incluye la información para su función y que, además, no podrá ser conservada por los países visitados. Todos los datos sanitarios permanecen en el Estado miembro que expidió el certificado El resto de países solo comprueban la validez y la autenticidad del certificado. Así, los datos que contendrá son:

- Nombre y fecha de nacimiento

- Fecha de expedición del certificado

- La información pertinente: vacuna/ la prueba / la recuperación de enfermedad.

Quién emitirá el Certificado Verde Digital o pasaporte covid

Las comunidades autónomas serán las encargadas de emitir, sellar y entregar los certificados en formato electrónico (QR Wallet, PDF con QR) o en papel. El Ministerio también emitirá certificados en casos tasados, además de ofrecer el soporte necesario y de coordinar y apoyar técnicamente a las comunidades autónomas. Asimismo, también deberán participar los laboratorios, que se encargarán de facilitar información para que puedan emitirse los certificados.

Cuándo llegará el Certificado Verde Digital o pasaporte Covid

La Comisión Europea presentó el modelo de Certificado Verde Digital el pasado 17 de marzo y, desde entonces, los Estados miembros vienen trabajando intensamente en los aspectos jurídicos y técnicos del modelo.

El reglamento se encuentra actualmente en tramitación en las instituciones europeas, con la previsión de que pueda aprobarse a lo largo del mes de junio y que el Certificado pueda estar operativo a finales de ese mes.