Ya es oficial: esta es la ubicación exacta del nuevo radar de Madrid que empezará a multar en septiembre

La primera semana de agosto se puso en marcha el uso de 32 nuevos radares distribuidos por las diferentes comunidades autónomas de nuestro país. De este total, siete son fijos y 25 de tramo. Además, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, informó en enero que la Dirección General de Tráfico procedería a la instalación de hasta 122 dispositivos a lo largo del año.

El nuevo radar de la Comunidad de Madrid

Aunque estos nuevos controles de velocidad están repartidos por toda la geografía española, el radar ubicado en Madrid ha llamado la atención de los conductores. Su ubicación exacta es el kilómetro 1,68 en sentido creciente de la M-14, es decir, en la autovía de acceso al Aeropuerto de Madrid-Barajas que une la salida 9 de la M-40 con las terminales 1, 2 y 3.

Tal y como ha informado la DGT, este radar se ha ubicado en una zona en la que el límite de velocidad establecido es de 80 kilómetros por hora. Este nuevo dispositivo se suma a los 252 que controlan la velocidad en la Comunidad de Madrid y que recogen grandes cifras económicas gracias a las sanciones que imponen a aquellos que superan estos límites poniendo en riesgo su vida y la del resto de conductores.

En profundidad

La Dirección General de Tráfico sitúa el radar más sancionador del país en Madrid, concretamente en el punto kilométrico 20,2 de la M-40, en las inmediaciones de Mercamadrid. En esta zona el limite de velocidad está establecido en 80 kilómetros por hora, inferior al genérico de 100 kilómetros por hora de esta vía de circulación.

Tal y como explican en desde Madrid Informa, En 2023 formuló 118.149 denuncias, con lo que se colocó como el dispositivo que más ingresos generó para Tráfico. La moraleja es sencilla: en zonas con límite reducido, el despiste se paga caro y rápido. Hay radares por toda la comunidad, tanto en autovías y autopistas como en secundarias. Y no todos avisan con el clásico cartel azul: en muchos casos, el margen de reacción es escaso.