La DGT avisa a toda España: a partir de ahora, ignorar esta nueva señal será multado con 200 euros y pérdida de puntos

El pasado 1 de julio entró en vigor la modificación del Reglamento General de Circulación de España, que incluye un catálogo de señales actualizado. A pesar de que muchas de ellas ya se pueden ver por las carreteras españolas y de que han pasado casi dos meses, todavía hay millones de conductores que no se han acostumbrado a la nueva señalización y que no saben qué significan algunos de los carteles de tráfico.

Una de las más llamativas es la S991f, que viene a reforzar una norma que ya existía pero que los conductores suelen ignorar: la separación mínima entre vehículos. Con el objetivo de concienciar a los usuarios, la Dirección General de Tráfico ha compartido en sus redes sociales una publicación en la que explica qué quiere decir esta señal.

La nueva señal S991f

Se trata de una señal que "indica la existencia de un dispositivo de control de separación mínima entre vehículos en un punto o tramo de una autopista o autovía". En otras palabras, se colocará en algunas carreteras para verificar que todos los coches mantengan la distancia de seguridad obligatoria. Para comprobar que no se infringe la norma, se instalarán sistemas tecnológicos que verifican los metros que hay entre dos vehículos.

A pesar de ser nueva, puede resultar familiar a los conductores. Y es que combina el dibujo de detección electrónica (el de los radares) con la señal que indica la distancia de seguridad obligatoria. Su forma es rectangular y el fondo será azul. Además, la DGT ha explicado que "se podrán añadir subcarteles superiores o inferiores con información adicional".

?? La nueva señal S991f indica la existencia de un dispositivo de control de separación mínima entre vehículos en un punto o tramo de una autopista o autovía. Se podrán añadir subcarteles superiores o inferiores con información adicional. #NuevasSeñales pic.twitter.com/VUeqMKkqdg — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) August 27, 2025

Multas por ignorar la señal

Aunque no es una de las infracciones que más veces se castiga, la DGT recuerda que es obligatorio mantener la distancia de seguridad estipulada con el vehículo de delante, y que dicha distancia deberá ser mayor si hay climatología adversa. Y aunque muchos conductores ignoran esta norma, cabe recordar que es causante directo de uno de cada seis accidentes. Por eso, la DGT establece que no respetar la distancia de seguridad puede ser sancionado con hasta 200 euros y la retirada de 4 puntos del carnet.