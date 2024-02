Los coches eléctricos por menos de 25.000 euros solo representan el 4% del mercado

De momento, los coches eléctricos que podemos comprar por menos de 25.000 euros escasean en nuestro mercado. Todo apunta a que el porcentaje de modelos "baratos" comenzará a cambiar a partir de este año.

De momento, los coches "baratos" en España prácticamente no existen. Bueno, ya casi no existe un coche barato. Pero para la tecnología cien por cien eléctrica, hablar de precios que no superen el umbral de 25.000 euros parece ya razonable para muchos más bolsillos. El problema es que, de momento, la lista es casi inexistente.

Con el factor precio como el principal condicionante a la hora de acceder a un coche cero emisiones, sólo el 4% de los modelos de los que están a la venta en España con este tipo de propulsión se venden por debajo de los 25.000 euros (dejando de lado microcoches), según los datos de Sumauto, a través de su portal AutoScout24. Esta cifra es el umbral que se han fijado muchos fabricantes para empezar hablar de verdad de democratización del coche eléctrico.

Así, en España, en la actualidad, sólo se ofrecen tres opciones con un precio de venta por debajo de esos 25.000 euros. Se trata de los Dacia Spring, Invicta Electric y el urbano chino Yudo 3 Elite.

No obstante, si al precio de venta restamos los 7.000 euros actuales de ayuda máxima que contempla el Plan Moves III y algunas de las promociones que tienen vigentes las diferentes marcas, la lista de los coches eléctricos "asumibles" se amplía. Hablamos de los Renault Twingo E-Tech, MG4, Hyundai Kona EV, Fiat 500e, MG ZS EV, BYD Dolphin y Nissan Leaf.

La tendencia va a cambiar: ya habrá modelos más baratos

Pero las cifras irán cambiando. Son ya varios los coches eléctricos de menos de 25.000 euros que se preparan para llegar en 2024 en el mercado español. El primero ha sido el Citroën ë-C3, que acaba de abrir pedidos con un precio de salida de 23.800 euros. Todo indica a que la democratización de este tipo de tecnología llegará de forma inminente.

Además del mencionado ë-C3, el fabricante francés Renault ha movido ficha al anunciar que el nuevo Renault 5 contará con un precio de acceso de unos 25.000 euros sin ayudas gubernamentales de ningún tipo (si se aplicaran unos incentivos actuales como los del Moves III, el usuario podría comprarlo por unos 18.000 euros). Volkswagen con su nuevo eléctrico pequeño, el ID.2, que llegará al mercado a finales de 2025, promete un precio de venta por debajo de los 25.000 euros. Tesla es otro de los fabricantes con la vista puesta en los eléctricos económicos, y se embarca en la producción de un modelo de 25.000 euros. El fabricante norteamericano producirá un modelo que tendrá ese precio en su planta de Berlín, donde ya ensambla el Model Y.