Las bolsas de Europa se mantienen 'en tierra de nadie' pese al aumento de las tensiones geopolíticas

Después de una semana de alzas en las principales bolsas de Europa y EEUU como la anterior, el paulatino aumento de las tensiones geopolíticas se está volviendo a dejar sentir en el mercado. EEUU ha vuelto a advertir que habrá más sanciones contra Irán por haber incumplido sus obligaciones nucleares e inmediatamente se ha instaurado un aire consolidativo en los parqués.

Y es que, "los aumentos de las tensiones geopolíticas con Irán pueden provocar un aumento de precios en el crudo, ya que las sanciones de EEUU pueden ir hacia ese mercado, de manera que Irán tenga dificultades para exportar crudo y, por lo tanto, haya una menor oferta en el mercado", asegura Sergio Ávila Luengo, analista de IG, algo que no pasa desapercibido en las principales bolsas de Europa y EEUU.

Sin embargo, pese a todo, los descensos de las últimas sesiones no han servido para alterar la situación técnica de selectivos como el Ibex 35, que sigue en tierra de nadie. "Mientras no logre batir las resistencias clave que presenta en los 9.410 puntos, desde donde abrió a comienzos de mayo un importante hueco bajista o pierda sus soportes en los 9.200 puntos no habrá cambios significativos", señala Joan Cabrero, director de estrategia de Ecotrader.

E igual ocurre en Europa, donde "se mantienen intactas las opciones de seguir viendo mayores alzas", afirma Cabrero, quien asegura que el Eurostoxx 50 podría ir a buscar la zona de resistencia de los 3.600 puntos y que se encuentra en una situación más halagüeña que los selectivos de EEUU.

Hay más que ganar en Europa que en Wall Street

Y es que, mientras los principales índices de Wall Street apenas cuentan con un recorrido del 1% tras reconquistar máximos la semana pasada, en Europa hay más puntos que ganar en la recta final del último tirón alcista.

"Desde Ecotrader consideramos que va a ser muy complicado que los índices estadounidenses sean capaces de batir de forma sostenible sus resistencias crecientes de largo plazo, para lo cual el S&P500 debería de batir los 3.025, el Nasdaq 100 los 8.000 enteros y el Dow Jones los 27.350 puntos", afirma Cabrero.

De hecho, hasta que alcancen dichas zonas, los selectivos estadounidenses apenas cuentan con un recorrido adicional del 2-3%. "Y si se superan dichas resistencias, mucho nos tememos que podría ser en falso por lo que seguimos sin ser partidarios de comprar renta variable estadounidense mientras no haya una nueva corrección bajista", concluye el experto.

