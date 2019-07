Europa borra las pérdidas de 2018 pero el Ibex aún 'debe' un 8%

Carlos Simón García Madrid

La gran mayoría de los analistas y firmas de inversión se quedaron cortos o muy cortos con los escenarios previstos para la primera mitad de este año y es que ni el más optimista esperaba las rentabilidades que se han conseguido en este primer semestre tanto en renta variable como en renta fija.

Muchos inversores y gestores de fondos se marcaron como objetivo para este 2019 simplemente borrar las pérdidas acumuladas el año pasado, que en muchos casos llegaron a ser de doble dígito. Y, viendo las continuas salidas de dinero en renta variable, muchos ya lo han logrado de forma que para esta segunda mitad del ejercicio quien se quede como está puede darse por contento teniendo en cuenta las bajas expectativas con las que se encaró 2019.

El buen comportamiento de la bolsa europea este año ya ha conseguido propiciar que se hayan dejado atrás las pérdidas del 18. El EuroStoxx ya firmó esta hazaña en alguna sesión entre finales de abril y comienzos de mayo aunque ahora lo hace más holgadamente.

"La economía europea está dando muestras de resiliencia ahora que el entorno exterior es menos favorable, también por las tensiones comerciales", apunta Aurelio García del Barrio, director del MBA de Finanzas del IEB. "Se prevé que el crecimiento continúe en todos los estados miembros y aumente el próximo año apoyándose en la sólida demanda interna, la progresión constante del empleo y los bajos costes de financiación", añade.

No obstante, no todas las grandes plazas se han comportado de forma homogénea. El Cac francés no sólo ha olvidado esos números rojos sino que desde el primero de enero de 2018 se anota algo más de un 5%. El siguiente mejor posicionado es el Ftse Mib italiano, con un alza de algo menos de un punto porcentual en el mismo periodo.

En el lado opuesto de la moneda se encuentra Alemania, cuyo principal índice, el Dax 30, todavía tiene que ascender casi un 3% para recuperar los niveles en los que comenzó el año pasado. El peor parado en este sentido es el selectivo de referencia español, que tiene que subir todavía casi un 8% para alcanzar esos niveles, los 10.043 puntos. La alta ponderación del sector bancario es lo que ha venido lastrando las subidas del Ibex, que no ha podido seguir el ritmo de sus homólogos europeos.

Tomás García-Purriños, gestor de MoraBanc, explica que "seguimos siendo optimistas con el mercado y los activos de riesgo, aunque también realistas ya que las ajustadas valoraciones y el momento del ciclo invitan a pensar que los rendimientos de la renta variable no serán tan altos como los del pasado reciente, pero el coste de quedarse fuera es elevado".

Sin duda, el tempo del mercado en la segunda mitad de año estará marcado, por un lado, por el eventual acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, algo que podría ocurrir entre los meses de septiembre y octubre y, por otro, por los bancos centrales. Las bolsas han comprado que los tipos podrían incluso bajar en alguna de las próximas reuniones (se descuenta ya para septiembre que el tipo de depósito se sitúe en los 50 puntos negativos). Si finalmente esto se revirtiera y no sucediera, el mercado podría sufrir una corrección, como se anticipó el viernes en Wall Street.

Con dividendos la ganancia es del 5%

Aunque el EuroStoxx 50 cotiza en línea de cómo comenzó el ejercicio pasado, si incluimos los dividendos repartidos en este periodo, las ganancias para el inversor superan el 5,4% de rentabilidad. El índice que recoge la reinversión de los pagos de las compañías alcanzó máximos históricos, sobre los 7.490 puntos, el jueves de la semana pasada. No obstante, desde Ecotrader señalan que "no se encuentra en subida libre absoluta ya que todavía tendría que batir una resistencia que se localiza a un 3% de los niveles actuales".