Wall Street recupera parte de las últimas caídas, pero la subida aún es vulnerable

La jornada en Wall Street termina con subidas moderadas, en línea con los movimientos que registran hoy las bolsas europeas, pero el rebote visto hoy se muestra vulnerable y no llega a superar los máximos intradía del lunes. El Dow Jones sube un 0,82%, hasta alcanzar los 25.532,05 puntos; el S&P 500 termina en la zona de los 2.834,41 puntos, o un 0,80% más que el lunes, y el Nasdaq 100 suben un 1,06%, hasta acabar con 7.401,88 enteros.

"Durante las últimas sesiones hemos asistido probablemente a lo que podría ser la primera pata bajista de una corrección que presumiblemente será más amplia y compleja y que en una segunda pata bajista, tras un rebote a corto plazo, podría llevar al S&P500 a buscar la zona de los 2.720 puntos, cuyo alcance sería una oportunidad inmejorable para comprar renta variable norteamericana", sostiene Joan Cabrero, director de estrategia de Ecotrader.

"Esta corrección está sirviendo para aliviar la sobrecompra derivada de las subidas que se iniciaron en los mínimos de Navidad y para ajustar parte de ese tramo alcista, tras lo cual consideramos que lo más probable es que la tendencia alcista se retome", continúa el analista. "Es por ello por lo que consideramos que esta corrección es una oportunidad muy buena para subirse a la tendencia alcista de Wall Street, algo que durante las últimas semanas señalábamos que no era adecuado mientras no se formara precisamente esta caída", concluye el experto.

El petróleo vuelve a subir por encima del 1%

Los futuros del petróleo Brent alcanzan la zona de los 71,2 dólares por barril, en torno a un 1,35% más que al cierre de la sesión del lunes, en la que es la mayor subida diaria del crudo de referencia en Europa desde el pasado 22 de abril. En lo que va de año, el Brent se revaloriza un 32%.

Por su parte, los futuros del West Texas avanzan alrededor de un 1%, hasta alcanzar la zona de los 61,7 dólares por barril, y acumulan unas ganancias de algo más de un 35% en los primeros meses de 2019.

La subida del crudo se produce tras el ataque por drones al principal oleoducto de Arabia Saudí, que cruza todo el país, por grupos atacantes localizados en Yemen, donde los saudíes lideran una intervención militar contra oponentes presuntamente respaldados por Irán.

El euro no puede con la barrera de los 1,127 dólares

La divisa europea suma cuatro días consecutivos por encima del nivel de 1,12 dólares, pero en su ataque a la zona de 1,127 se ha encontrado con una resistencia desafiante. Al final, el euro ha retrocedido en torno a un ligero 0,1% con respecto al lunes, hasta terminan en los 1,1208 dólares. En lo que va de año se deprecia un 2,3% frente al billete estadounidense.

Por otro lado, la libra esterlina sigue retrocediendo, esta vez un 0,3%, hasta caer al nivel de 1,151 euros, reduciendo sus ganancias en el año al 3,5%. En cuanto a los metales, el oro cede un 0,4% con respecto al día anterior, hasta la cota de los 1.296,9 dólares por onza, lo que supone una rentabilidad del 1,22% en 2019.

Los catalizadores de la sesión

La bolsa de Nueva York vivió ayer una jornada complicada después de que China anunciara su decisión de elevar aranceles, por 60.000 millones de dólares, a importaciones norteamericanas a partir del 1 de junio.

Valores como Apple, Boeing y Caterpillar, con una alta exposición al mercado chino, sufrieron caídas en el parqué superiores al 4%. En el caso de la compañía de la manzana, el descenso fue del 5,8% al cierre; hoy sube un en torno a un 0,6%.

No obstante, Coca-Cola, Cisco y System son los valores más alcistas en el Dow, con ascensos del más del 1%. Nike, McDonald's y Procter & Gamble encabezan la parte baja de la tabla con descensos moderados.

"A corto plazo, el tono del mercado seguirá marcado por la volatilidad de las noticias que se produzcan en las negociaciones chino-americanas. Sin embargo, a medio plazo seguimos viendo el fondo del mercado razonablemente sólido y entendemos los actuales recortes más como una consolidación tras las fuertes subidas de comienzo de año que como el inicio de una fase de corrección", señalan desde Bankinter.

También coge protagonismo en el mercado las tensiones geopolíticas. Los precios del petróleo suben en torno a un 1% por el miedo a cortes de suministro después de que Arabia Saudí haya denunciado que drones cargados de explosivos han atacado dos estaciones de bombeo de crudo.

Recrudecimiento de la tensión comercial entre EEUU y China

Con todo, hoy se continúa hablando de la 'guerra arancelaria' entre las dos mayores potencias económicas del mundo. El pasado viernes Estados Unidos activaba una nueva tanda de aranceles sobre importaciones chinas por valor de 200.000 millones de dólares, a lo que el gigante asiático respondió que tomaría "las contramedidas necesarias".

El presidente norteamericano, Donald Trump, avisó ayer a China vía Twitter (como es habitual) de que, si respondía a sus aranceles, la situación solo iría "a peor". Pero el país asiático desoyó los avisos y anunció la subida de aranceles a partir de junio.

Un movimiento que disparó el temor entre los inversores a un recrudecimiento de la guerra comercial entre ambos países; o, como mínimo, la mayor improbabilidad de que estos cierren un acuerdo permanente que negocian desde el pasado diciembre.

El mandatario norteamericano ha vuelto a tuitear hoy sobre el asunto y ha asegurado que no hay prisa por alcanzar un pacto comercial con China. "Cuando sea adecuado, haremos un gran acuerdo con China. Mi respeto y amistad por el presidente Xi son ilimitados pero, como le he dicho muchas veces, esto debe ser un gran acuerdo para Estados Unidos o no tendrá sentido", ha puntualizado en uno de sus mensajes.

En este sentido, Trump ha asegurado que EEUU podría llegar "mañana" a un acuerdo con China, pero ha añadido que el país norteamericano se encuentra en mejor posición que nunca para negociar.

"Nos tienen que dejar recuperar parte del enorme terreno que hemos perdido con China desde la ridícula formación de la Organización Mundial de Comercio", ha añadido el presidente de EEUU.