Previsiones de Deutsche Bank: "La bolsa española ha perdido el favor de los grandes gestores"

La bolsa española va camino de cerrar, salvo milagro, el año 2018 en números rojos, al registrar una caída que supera el 8%. Durante estos meses los expertos han dado muchas explicaciones sobre los motivos que han llevado al Ibex 35 a tener un mal comportamiento. Para Diego Jiménez-Albarracín, responsable de Renta Variable del Centro de Inversiones de Deutsche Bank España, "la renta variable española ha perdido el favor de los grandes gestores", lo que le hace ser precavido de cara al próximo año.

"La exposición a bolsa española es mucho más reducida que hace dos años", concretó el experto durante la presentación de las perspectivas económicas y la estrategia de inversión para 2019 de la entidad teutona. "No voy a ser igual de optimista que en los últimos dos años, principalmente porque está muy poco claro cuál será el comportamiento tanto del sector eléctrico como del financiero", concluye Jiménez Albarracín.

El Ibex 35 cotiza a un multiplicador de beneficios de los próximos 12 meses de 11,3 veces, lo que supone un descuento del 8% con respecto a las 12,3 veces a las que lo hace la bolsa de la eurozona, pero, en opinión del experto, esto no es suficiente para esperar que lo haga mejor que el resto de mercados. "La visión sobre el Ibex 35, aunque tenga un descuento con otros índices, no puede ser buena. Eso no quiere decir que esperemos caídas, pero la visión no es positiva", advierte.

Sobre el sector financiero, que alcanza un peso del 30% sobre el índice, Jiménez Albarracín explica que "ha realizado un esfuerzo ímprobo" y que esto se está reflejando "en resultados, pero no en subidas en bolsa".

La cartera de compañías españolas recomendada por la entidad alemana está compuesta por Telefónica, Repsol, Cellnex, Inditex, Amadeus, Ferrovial y el Banco Santander. En todo caso, desde Deutsche Bank muestran su preferencia por la bolsa estadounidense frente a la europea "sobre todo por el nivel de volatilidad".

España crecerá al 2,4% por encima del 1,6% de la zona euro

Con respecto a las expectativas macroeconómicas, en el banco alemán estiman que España crecerá al 2,4% durante el próximo ejercicio, muy por encima del 1,6% que prevén para la eurozona. A nivel global estiman un aumento del PIB del 3,5% y no atisban una recesión.

"Mirando a los distintos indicadores, la probabilidad de una recesión mundial está por debajo del 10%. Es cierto que hay una parte de la economía que se ralentiza", apunta Rosa Duce, Economista Jefe de Deutsche Bank España. Para Duce, el mayor riesgo es que "la Fed se equivoque", pero "con las palabras de Powell del otro día no parece que eso vaya suceder".

Las expectativas del banco alemán pasan por otro ascenso en el precio del dinero durante este mes de diciembre y que en 2019 pueda subir los tipos entre 2 y 3 veces. En el caso del BCE, en Deutsche Bank esperan que pueda subir el tipo de depósito a finales del año que viene, pero que en cualquier caso avisa: "Tendrá que subir los tipos de forma muy lenta".

Con respecto al conflicto que se ha desatado entre Italia y la UE -que principalmente se ha contagiado a España en la renta variable y no en la renta fija-, Duce cree que "Bruselas quiere un acuerdo con Italia" y que "no quiere abrir un proceso de déficit excesivo". Así, concluye: "No creemos que Italia sea un problema, consideramos que dará volatilidad pero no esperamos que haya una crisis de deuda por Italia".