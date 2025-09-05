Noticias desapercibidas de agosto

Como todos los veranos, durante este agosto se han producido una serie de noticias de gran trascendencia, acontecidas fuera de nuestras fronteras, que han pasado desapercibidas para la inmensa mayoría. Entre ellas destacan las siguientes:

La aprobación de las stablecoins y el Proyecto Cripto, unido al inicio de la bajada de tipos de interés en Estados Unidos y un próximo cambio en la cabeza de la Fed, auguran una nueva ronda de abundante liquidez en busca de activos en los que invertir. Como siempre, lo anterior no está exento de riesgos y de posibles excesos.