Powell da gasolina al 'llanero solitario' español: el Ibex está a un 4% del objetivo que tiene entre ceja y ceja

El optimismo entre los alcistas de las bolsas mundiales en las últimas horas, pone de manifiesto como el mercado descuenta cada vez con mayor vehemencia que la Reserva Federal de EEUU bajará los tipos de interés el próximo mes. Y más, tras los comentarios del presidente de la entidad central, Jerome Powell, el pasado viernes en el simposio de Jackson Hole.

Según los datos recogidos por Bloomberg, el 84% de los expertos cree ahora que la Fed recortará el precio del dinero el próximo mes, después de que Powell señalara que el banco central podría flexibilizar su política antes de que la inflación vuelva por completo a su objetivo, en un contexto de debilitamiento del mercado laboral.

Hebe Chen, analista de Vantage Markets en declaraciones a la agencia de información señala que esta nueva dosis de optimismo probablementemantendrá el apetito por el riesgo hasta la próxima reunión de la junta de la Fed.

Este escenario deja a un Ibex 35 que, tal y como afirma el analista técnico de elEconomista.es, Joan Cabrero, en su comentario estratégico semanal "sigue su camino en solitario, como ese llanero que cabalga sin mirar atrás, marcando máximos como si no hubiera un mañana". De hecho, el Ibex tiene entre ceja y ceja recuperar los altos históricos -sin dividendos descontados- que alcanzó en 2007, en los 16.000 enteros, a un 4% de los niveles en los que se mueve el selectivo.

"Pero ojo", advierte el experto, "el primer indicio serio de debilidad, la primera evidencia técnica que sugeriría un agotamiento comprador y que debería encender las alarmas, sería la pérdida del soporte de los 15.150 puntos. "Incluso los toros más bravos necesitan tomar aliento antes de volver a embestir", advertía la semana pasada, recordando que de perder esa cota, todo apuntaría a que el índice entraría en una fase de digestión de las últimas y contundentes subidas.

Análisis técnico estratégico del Ibex 35

En Europa, después de pasarse más de tres meses atrapado entre los 5.190 y los 5.470 puntos, el EuroStoxx 50 consiguió la semana pasada romper el techo de este lateral, algo que sugiere un posible ataque en busca de nuevos altos del año sobre los 5.570 puntos. Así lo afirma Cabrero, que sugiere que superar los 5.470 puntos y mirar hacia los 5.570 puntos, zona de altos del año e históricos, "es técnicamente un signo de fortaleza".

"No obstante", advierte el experto, "sin que haya un ajuste del último rally desde los mínimos de abril no voy a recomendar comprar. Y más con la bolsa de Estados Unidos en plena sobrecompra, empezando a vislumbrar en el horizonte es un iceberg.

El 'iceberg' que nadie quiere ver

El único pero a esta situación está en Wall Street, que empieza a mostrar las primeras señales de agotamiento. "No hay nada grave, nada confirmado aún, pero el Nasdaq 100 ya ha tocado los 24.000 puntos, muy cerca de la resistencia creciente que une los máximos del año pasado con los de este, y que pasa ahora por los 24.500. Hay sobrecompra, hay síntomas de fatiga, hay un cántaro que lleva demasiado tiempo yendo a la fuente", advierte Cabrero que recuerda que cuando eso ocurre, uno ya no se pregunta si se romperá, sino cuándo.

"Son tantas las veces que los bajistas han intentado contragolpear sin éxito que, quizás esta vez, con el terreno técnico más tenso, terminen consiguiéndolo", sentencia.

Análisis técnico estratégico del Nasdaq 100