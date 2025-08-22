Dudas en el Ibex 35 que aguanta los 15.300 puntos a la espera de Powell en Jackson Hole

Jackson Hole concentra este viernes la atención del mercado y, por lo que aventuran las cotizaciones planas de los principales índices europeos, hasta que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, no se suba al púlpito en el simposio ante el resto de sus homólogos mundiales y esboce en su discurso las líneas maestras de los próximos movimientos en materia monetaria que está dispuesto a asumir, los inversores no moverán ficha. Eso sucederá pasadas las cuatro de la tarde hora peninsular española. Mientras tanto, el Ibex 35 consigue mantener el tipo este viernes por encima de los 15.300 puntos -suma apenas unas décimas porcentuales-, acumulando un tibio avance del 0,3% en la semana.

No en vano, la cesión del soporte en los 15.150 puntos sería una primera señal de alerta operativamente hablando. "La presión compradora podría empezar a mostrar dificultades para seguir imponiéndose si se acaba perforando esa cota", afirma Joan Cabrero, analista técnico y estratega.

"En ese caso, todo apuntaría a que el índice entraría en una fase de digestión de las últimas y contundentes subidas, y ya saben aquello que siempre repito: en bolsa podemos saber cuándo empieza una corrección, pero nunca cuándo termina... ni si una simple pausa puede acabar siendo el germen de un mal de barriga más severo", añade.

Así, las compañías que, de momento, lideran las subidas de los últimos cinco días son Solaria al avanzar un 3,7%, impulsada por el favorable entorno macro europeo y su posicionamiento en energías limpias. Le siguen Repsol con un sólido 3,3%, Acciona Energía con un 3,1%, Acciona con un 2,5% y Iberdrola con un 2,4%, reflejando el apetito por valores defensivos y cíclicos en un contexto de mejora en los indicadores de actividad de la eurozona. Este top ten de ganancias lo completan Rovi y Ferrovial, ambos con un 1,6%, Naturgy con un 1,3%, y Enagás junto a Endesa, cada una con un 1,2%, beneficiándose del tono positivo en utilities e infraestructuras.

En el lado opuesto, las caídas más pronunciadas se concentran en nombres sensibles a rotaciones sectoriales y presiones en márgenes, como Indra que retrocedió un 3,4% y Grifols con un 2,3%, seguidos de Telefónica -tras filtrarse nuevos detalles sobre una posible ampliación de capital- y Banco Sabadell con descensos del 1% cada uno. Colonial y Merlin Properties perdieron un 0,9% cada una, Cellnex un 0,8%, ArcelorMittal un 0,7%, y los bancos CaixaBank y Banco Santander cerraron el grupo con caídas del 0,6% cada uno.

En el resto de Europa, la fotografía del mercado no es muy distinta pasada la media sesión de este viernes de lo que sucede en el parqué madrileño. El Dax alemán es el único índice que entra en pérdidas en la semana con un retroceso del 0,1%, el Cac 40 francés gana, sin embargo, algo más de un 0,4% y el Ftse 100 británico demuestra su fortaleza con un avance del 1,8%. Entre tanto, el índice paneuropeo EuroStoxx 50 gana medio punto.

"Superar el rango de entre los 5.190 y los 5.470 puntos y mirar hacia los 5.570, zona de altos del año e históricos, es técnicamente un signo de fortaleza. Pero entusiasmarme, lo que se dice entusiasmarme, no. Porque donde manda patrón no manda marinero, y el patrón, guste o no, sigue siendo Estados Unidos. Y allí, en plena sobrecompra, lo que se empieza a oler es una corrección", afirma Cabrero.

Wall Street, sin grandes movimientos

Al otro lado del Atlántico, Wall Street está viviendo su propio drama semanal. El S&P 500 y el Nasdaq, tras tocar máximos históricos, han vivido estos días una recogida de beneficios que les hacen retroceder el 1,5% y un 2,8% respecto a los niveles de hace cinco días mientras que el Dow Jones ha mitigado ese impacto con pérdidas de apenas dos décimas porcentuales hasta mantenerse por encima de los 44.780 puntos. En cualquier caso, estos movimientos podrían cambiar ante el discurso que se espera de Powell en Jackson Hole. Los inversores mantienen su atención ante la probabilidad de un recorte de tipos en septiembre, tras las señales de debilidad del mercado laboral y las perspectivas a corto plazo para los tipos de interés.

"Nadie sabe si Powell se ceñirá a un discurso clásico o si introducirá algunos elementos para su sucesor, y tal vez algunas críticas al presidente estadounidense, que está buscando todos los medios posibles para hacerse con el poder en la Reserva Federal. Lo que nos interesa es quién será nombrado sucesor de Powell, quién pronunciará un discurso trascendental sobre política monetaria en la cumbre de Jackson Hole el año que viene", recuerda Philippe Waechter, economista jefe en Ostrum AM.

Mientras, el dólar sigue acaparando las miradas de los inversores. El índice que rastrea el comportamiento del billete verde frente a una cesta ponderada de las divisas más negociadas del planeta, mantiene la tendencia de las últimas jornadas y se anota ganancias cercanas al 1% en el computo global de la semana.

En la renta variable, la gran tecnología ha sido una de las protagonistas de la semana con Nvidia liderando las pérdidas del sector tras retroceder en los últimos cinco días más de un 3% y en el acumulado del ejercicio limitar las ganancias hasta el 28%. ¿La razón? Unas palabras de Sam Altman, el cerebro detrás de OpenAI, el desarrollador de ChatGPT, que, según medios norteamericanos, ha hablado de una supuesta burbuja en torno a la inteligencia artificial. "¿Estamos en una fase en la que los inversores, en general, están sobreentusiasmados con la IA? Mi opinión es que sí", ha asegurado recientemente el empresario. "¿Es la IA lo más importante que ha sucedido en mucho tiempo? Mi opinión también es que sí", aclaró.