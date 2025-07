¿Quién es quién? Los favoritos del mercado para suceder a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal

Este martes, Scott Bessent, el secretario del Tesoro estadounidense, admitió que ya ha dado comienzo el proceso formal para elegir al próximo presidente de la Reserva Federal. El actual, Jerome Powell, ha sido el centro de las críticas por parte de Donald Trump, tanto en su primer mandato como presidente de Estados Unidos, como en el segundo, el actual, y el ataque a la independencia de la Fed no para de aumentar. Este jueves The Wall Street Journal publicó que Trump ya tiene preparado un boceto de una carta de despido a Powell, algo que, sin embargo, no parece que vaya a ser necesario: el presidente de la Fed está cerca de terminar con su mandato, y por mucha urgencia que tenga Trump y su equipo para que bajen los tipos, despedir a Powell sería un hito sin precedentes que atacaría la independencia del banco central. De hecho, Trump negó esta posibilidad al poco tiempo de publicarse la noticia. Sea como sea, la búsqueda del próximo presidente de la Fed ya ha comenzado y hay cuatro candidatos, entre los que se encuentra el propio Bessent, que suenan para presidir el banco central en los próximos cuatro años.

La última encuesta a gestores de fondos que lanza Bank of America todos los meses, la de julio, incluye una pregunta a los encuestados sobre quién creen que será el siguiente presidente de la Fed. La respuesta de los 175 participantes, que gestionan 434.000 millones de dólares entre todos, identifica los cuatro candidatos que consideran más probables: el primero y favorito para los gestores, es Scott Bessent, con un 26% de los encuestados, considerando que será la próxima cabeza de la Fed. El segundo es Kevin Warsh, quien ya fue miembro de la Fed entre 2006 y 2011, favorito para el 17% de los gestores.

En tercer lugar, aparece Christopher Waller con un 14% de los encuestados, situándolo como el próximo candidato más probable. Ya es miembro de la Fed, desde el año 2020, y antes, desde 2009, fue el director de análisis de la Fed de San Louis. El último candidato más probable es Kevin Hassett, favorito para el 7% de los gestores encuestados; es un asesor cercano a Trump y el actual director del Consejo Nacional Económico, tras ser nominado por Trump y empezar el cargo en 2025.

El nombramiento del próximo presidente tendrá que atravesar varias fases, que ya están puestas en el calendario con claridad. El inicio formal del proceso ya ha comenzado, según ha anunciado este martes Scott Bessent, sin dar nombres concretos. Ahora, la expectativa es que durante el otoño se produzca el proceso de identificación de candidatos, y que a principios del año que viene se confirme la nominación oficial del próximo presidente. A partir de ahí, sólo quedaría pendiente la confirmación del candidato por parte del Senado, y el 15 de mayo de 2026 será el día en el que la Fed tenga oficialmente un nuevo presidente.

Scott Bessent, el secretario del Tesoro y un bombero ante las polémicas

Scott Bessent es el actual secretario del Tesoro estadounidense, y en los últimos meses ha actuado en muchas ocasiones como un contrapeso en los momentos en los que Trump ha hecho declaraciones que debían, como mínimo, ser matizadas. Por ejemplo, Bessent ha insistido en multitud de ocasiones en que el Gobierno no quiere interferir en la independencia de la Fed, y, en su día, hizo hincapié en que la administración tenía capacidad de bajar los tipos de interés al margen de la Fed, y que estaban centrándose en ese proceso.

Bessent, nacido en Conway, Carolina del Sur, en 1962, se graduó en ciencias políticas en la Universidad de Yale en 1984. Tras su graduación, trabajó en varias firmas del mundo financiero, y en 1991 entró en Soros Fund Management, donde fue uno de los miembros destacados en la famosa operación del fondo que generó enormes beneficios apostando por el hundimiento de la libra esterlina.

Su trayectoria siempre ha estado ligada a los mercados financieros: fundó su propio hedge fund en el año 2000, y lo cerró en 2005, regresando a Soros Fund Managment durante varios años. Luego fundó Key Square Group, en 2015.

En el frente político, no ha sido nunca un destacado miembro de ningún partido, ya que financió campañas, tanto de candidatos demócratas, como Barack Obama y Hillary Clinton, o Al Gore. Eso sí, en 2016 ya donó para la presidencia de Donald Trump, algo que repitió en 2024.

Bessent es un perfil respetado, tanto por muchos miembros del partido Republicano, como por otros del Demócrata, pero en las últimas elecciones se inclinó claramente por Trump, a quien consideró "muy sofisticado en política económica", frente a Kamala Harris, a quien tildó de "analfabeta económica". Además, ha defendido la amenaza arancelaria de Trump como una herramienta útil de negociación.

Kevin Warsh, un 'halcón' con estrecha relación con Trump

Warsh es uno de los candidatos más probables a suceder a Powell, y Trump ha reconocido que se trata de un perfil "muy bien considerado" para el puesto. Fue el miembro más joven en incorporarse a la mesa de Gobernadores de la Fed, en el año 2006, durante el Gobierno de Barack Obama, y se mantuvo en el banco central hasta el año 2011.

Nacido en 1970 en Albany, Nueva York, Warsh cuenta con un currículum académico notable. En 1992 se graduó con honores en Políticas Públicas en la Universidad de Stanford, y en 1995 acabó un doctorado en Derecho cum laude en Harvard. Posteriormente pasó por la escuela de negocios de la misma universidad, y por el MIT.

En 1995 empezó a trabajar en Morgan Stanley, donde se mantuvo hasta el año 2002. De este modo, antes de incorporarse a trabajar a la Fed en 2006, Warsh había acumulado conocimientos de los mercados financieros que le fueron útiles en el banco central. Eso sí, antes de aterrizar en la Fed fue asistente del presidente George Bush para política económica.

Su perfil para presidir la Fed gana puntos por la relación personal que mantiene con Donald Trump, ya que está casado con la hija de Ronald Lauder, un célebre aliado del presidente estadounidense y cabeza del imperio Estée Lauder hasta que anunció su jubilación del Consejo el pasado mes de enero. Warsh ha sido considerado uno de los principales asesores económicos de Trump en la segunda legislatura, y su cercanía con el presidente estadounidense hace que gane puntos como presidente de la Fed, a pesar de que Warsh, en su pasado en la Fed, fue un destacado 'halcón' (partidario de una política monetaria dura), por lo que en el pasado fue contrario a mantener los tipos bajos, justo lo que ahora quiere conseguir Trump de la Fed.

Christopher Waller, el perfil técnico favorable a bajar tipos

Christopher Waller (1959, Nebraska), es forma parte del grupo de gobernadores de la Fed desde el año 2020, por lo que cuenta con experiencia en el banco central, un punto a favor para su posible candidatura. Waller encarna el perfil técnico, y favorable a bajar tipos, a diferencia de Warsh, quien, en el pasado, fue muy crítico con este tipo de políticas por parte de la Fed.

Waller trabajó entre 1985 y 1998 en el departamento de economía de la Universidad de Indiana, donde fue profesor, y entre 1998 y 2003 impartió sus clases en la Universidad de Kentucky, además de formar parte del equipo de investigación del Centro de Estudios para la Integración Europea de la Universidad de Bonn, en Alemania. En el año 2009 entró a formar parte de la Reserva Federal de San Luis, como director de análisis.

Fue en 2019 cuando Trump hizo públicas sus intenciones de nominar a Waller, junto a Judy Shelton, para que se integrasen en la Fed como Gobernadores, y en febrero de 2020 se integró en el banco central tras ser aprobado por el Senado.

Waller es uno de los perfiles técnicos, en el universo de la política monetaria, que mejor encajan para Trump: tiene amplia experiencia y siempre apoyó bajadas de tipos, aunque también ha apoyado la necesidad de mantener la independencia de la Fed. Se le considera un perfil técnico, no político, pero como punto en contra, cuenta con muy poca experiencia en el sector privado, en comparación con los otros candidatos.

Kevin Hassett, un aliado de Trump sin experiencia

Kevin Hassent, el cuarto posible candidato para presidir la Fed, nació en 1962 en Massachusetts. Estudió economía en la Universidad de Swarthmore y se doctoró en Economía en la Universidad de Pensilvania, en el año 1989. Posteriormente fue profesor en la Universidad de Columbia, entre otros organismos, y trabajó en la firma de capital privado de Jared Kushner, nuero de Trump.

Hassent combina el perfil académico, político y con experiencia en el sector privado, pero carece de experiencia en el frente de la política monetaria, el gran punto en su contra para presidir la Reserva Federal. A favor, sin embargo, tiene su lealtad al presidente, y se le ha alabado por ser un hábil orador y una persona con alta capacidad para comunicar ideas económicas de forma comprensible.

Ha sido uno de los mayores críticos a Powell en el círculo del presidente, y le ha acusado de politizar el banco central, por lo que, de ser confirmado como presidente, es probable que sea el perfil más peligroso de cara a mantener la independencia del banco central.