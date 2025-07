Trump traslada a congresistas republicanos que intentará despedir a Powell "pronto"

El presidente Trump ha compartido con legisladores republicanos que probablemente intentará destituir "pronto" al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, según declaró un alto funcionario de la administración. Durante una reunión en la Casa Blanca, el presidente preguntó a los legisladores qué opinaban sobre despedir al presidente de la Fed, y varios expresaron su apoyo a la idea de intentar destituirlo. Trump entonces sugirió que podría actuar para cesarlo pronto, avanza The Wall Street Journal. Trump lleva años planteando la posibilidad de despedir a Powell, aunque hasta ahora no ha llegado a hacerlo. En los últimos meses, el presidente se ha mostrado cada vez más frustrado con Powell.

Que a Trump le desagrada Jerome Powell no es un secreto. El republicano se ha mostrado públicamente enfadado con sus decisiones, en particular, la de mantener altos los tipos de interés. Tanto es así que ha surgido el rumor de un posible despido del alto cargo. Una opción que, según la CBS, ha explorado abiertamente en conversaciones con diversos congresistas de su partido.

"Creo que es terrible", declaró Trump a la prensa el martes. "Hablas con él, y es como hablar con... nada. Es como hablar con una silla. Sin personalidad", decía Trump en una publicación de Truth en la que le llamaba "Mister too late". Trump habría hablado con algunos representantes sobre las bases legales que tendría para dar este paso.

La representante de Florida, Anna Paulina Luna, una de las republicanas que votó en contra de impulsar la legislación sobre criptomonedas, escribió en una publicación de X el martes por la noche: "¡Me entero de que van a despedir a Jerome Powell! De una fuente muy seria". En una publicación posterior, escribió: "Estoy 99% segura de que el despido es inminente".

Hearing Jerome Powell is getting fired! From a very serious source. ?