¿Qué están haciendo los gestores de los mejores fondos de bolsa española? Estas son sus apuestas

La bolsa española ha terminado el primer semestre como lo empezó, siendo uno de los índices bursátiles que más se revalorizan, con un rendimiento que ya se acerca al 21%, gracias sobre todo a la subida de valores como Indra, las grandes entidades financieras, Mapfre, Acciona, Acerinox o ArcelorMittal. Encadena de esta manera el tercer ejercicio de subidas, en una tendencia que comenzó en 2023 cuando el Banco Central Europeo empezó a subir los tipos de interés para intentar atajar la inflación, lo que benefició al negocio de los bancos, los grandes protagonistas del Ibex.

Los vientos de cola de la economía española, con mejores datos de crecimiento que el resto de grandes países europeos, también ha ayudado a atraer a los inversores, aunque de una manera todavía tímida, como muestran los datos de Inverco, que no reflejan entradas netas de dinero en los fondos de inversión de bolsa española, pese al 22,52% de revalorización media que ofrecen los vehículos de gestión más activa, según los datos de Morningstar a 7 de julio. De hecho, entre los más rentables se encuentran vehículos de inversión colectiva como Santander Small Caps, Okavango Delta o Cobas Iberia, que ya superan el 30% de ganancia en el año.

La mayoría de fondos activos se han beneficiado de una alta exposición al sector financiero. El caso más paradigmático es el fondo de Abante, cuyo gestor, José Ramón Iturriaga, lleva años poniendo de relieve las bondades de la bolsa española. "En los próximos meses va a seguir haciéndolo bien lo que lleva ya un tiempo haciéndolo bien. Bancos, inmobiliarias, compañías industriales, ciclo ligado al turismo, energías renovables son sectores que siguen cotizando a múltiplos muy atractivos. A pesar de que muchas de estas compañías lo han hecho muy bien en bolsa en los últimos tiempos, la recuperación de los resultados también ha sido notable, por lo que hoy siguen cotizando a múltiplos muy atractivos. Quizá, por su mayor peso relativo en el índice español, los resultados de la banca de este segundo trimestre pueden resultar importantes en la medida en que sirvan para que el mercado termine de asumir que la rentabilidad de la banca española se ha estabilizado en niveles muy por encima del coste de capital y eso no está en absoluto reflejado en las valoraciones actuales", explica.

En el caso del fondo de pequeñas y medianas compañías del Santander, gestionado por Lola Solana, se da la circunstancia de que es el segundo vehículo de bolsa española con mayor volumen patrimonial, con más de 400 millones de euros de activos bajo gestión, solo por detrás del Santander Acciones Españolas, bajo la responsabilidad de Rodrigo Utrera, que maneja 643 millones de euros. Y es poco habitual que vehículos de inversión de una entidad financiera se encuentren entre los mejores por rentabilidad.

El equipo de Solana ha basado su estrategia en apostar por bancos e Indra, que a cierre de abril acaparaba casi un 10% de la cartera, según datos de Morningstar Direct, y en tener menos exposición a compañías de consumo estable o cíclico, donde no ven mucho crecimiento este año. "La buena situación macro de España, el fuerte crecimiento de la población apoyado por la inmigración y el turismo empujarán el consumo y el consumo empujará los volúmenes de los bancos, que se verán favorecidos además por una caída menos agresiva de lo esperado en los tipos de interés. Todo esto unido a una valoración todavía atractiva nos hace seguir largos en el sector financiero. Seguimos largos también en el sector defensa donde la mejora en ventas es estructural para los próximos cinco años", señala Solana.

La guerra arancelaria emprendida por Donald Trump ha provocado que hayan reducido el peso en firmas industriales, aunque mantienen la sobreponderación. "También hemos aumentado ligeramente el peso en el sector de automóviles de cara a los próximos resultados, ya que las malas noticias del sector ya pueden estar descontadas", apunta la gestora.

Su hermano mayor, el Santander Acciones Españolas, que se fija en las empresas de gran capitalización sobre todo, ha aumentado el peso en consumo cíclico, ocio e inmobiliario y ha reducido en eléctricas y aseguradoras tras la subida de los últimos meses. "A nivel sectorial nos gustan las financieras, las eléctricas y el consumo. Nos sorprendió la agresividad con la que el mercado empezó a cotizar el peor de los escenarios [tras el anuncio de aranceles], y aprovechamos para añadir cierto sesgo cíclico que nos ha permitido capturar el rebote subiendo más que el índice", señala Rodrigo Utrera, responsable de renta variable de Santander AM.

En el caso del Cobas Iberia, el posicionamiento actual del fondo se divide en cerca de un 20% en compañías del sector energético, más del 30% en compañías defensivas (concesiones, consumo defensivo, farma y servicios defensivos), más del 18% en compañías cíclicas, aproximadamente un 15% en materias primas y el resto en negocios de diversa índole.

Cobas: "Teníamos muy poca participación en Repsol, pero se ha convertido en una posición muy relevante que ya representa cerca del 7% del fondo"

"Hemos reducido exposición en Catalana Occidente, tras la opa recibida, Ibersol –la empresa de franquicias de restauración en España y Portugal– y en CTT, la compañía de correos de Portugal, cuyas acciones prácticamente han doblado su valor, con subidas del 70% al 80%. Y por el lado de las compras, la principal ha sido en Repsol. Teníamos muy poca participación, pero observando su excelente comportamiento, la enorme generación de caja y la magnífica asignación de capital –con recompras de acciones y dividendos–, se ha convertido en una posición muy relevante que ya representa cerca del 7%. Y también hemos incrementado en el sector farmacéutico, en Almirall y Grifols, que actualmente tienen posiciones importantes del 7% cada una.", comenta Carlos González, director de relación con inversores de Cobas AM.

El fondo de la gestora de Paramés no es el único de los value más conocidos que está cosechando buenos resultados este año. Bestinver Bolsa, gestionado por Ricardo Seixas, y Magallanes Iberian Equity, supervisado por Iván Martín, también se encuentran entre los cinco más rentables, donde aparece Iberian Value, asesorado por la firma de inversión Juno Capital para Dux Inversores, ahora integrada en Abante.

Apuestas de los 'value'

Entre las principales posiciones del fondo de Bestinver aparecían a finales del primer trimestre firmas como Zegona, Santander, Grifols, Indra y CaixaBank, con pesos que oscilan entre el casi 9% de la primera, una firma que muchos gestores han puesto en el radar por una posible consolidación del sector, al ser la dueña de Vodafone España, y el 4,35% de la entidad catalana. Seixas explica que desde finales de 2024 han ido reduciendo el peso del sector bancario. En cuanto al aumento de exposición, "lo hemos hecho en aquellas empresas cuyo potencial viene dado no por vientos de cola sectoriales, sino por características propias de estas compañías", apunta el responsable de la cartera ibérica de Bestinver, quien destaca cómo la volatilidad del mercado "es una oportunidad de reevaluar el posicionamiento de las carteras".

En el fondo de Magallanes, también han ido reduciendo algo el peso en bancos por la "fortísima revalorización desde que empezamos a comprar hace más de tres años", aunque Banco Sabadell, Caixabank y Bankinter se mantenían como las principales apuestas de la firma, al igual que Mapfre y Línea Directa. "Hemos salido totalmente de Catalana Occidente por la opa reciente y hemos aumentado la exposición a firmas de consumo, como es el caso de Meliá y también en el sector de telecomunicaciones en España con Zegona", señalan en la firma.

Iberian Value: "Técnicas Reunidas todavía cotiza a múltiplos muy atractivos, con una rentabilidad implícita del flujo de caja superior al 11%

En el caso de Iberian Value, que con siete millones de euros es uno de los fondos de bolsa española con menor volumen patrimonial, Santiago Cano, responsable de Juno Capital, asegura que sus recomendaciones para el fondos se han concentrado en compañías cuyo negocio está vinculado a la evolución del precio del petróleo, con un peso del 20% en la cartera, y en el sector de la automoción, con un peso superior al 15%. "Hemos aprovechado la fuerte debilidad de este tipo de compañías afectadas por la incertidumbre en torno a la implantación del coche eléctrico y los débiles datos de producción de vehículos en Europa occidental, y en sectores relacionados con el precio del crudo, resultado de la desinversión parcial en Técnicas Reunidas, tras la fuerte revalorización registrada durante el período y la inversión de una parte importante de la cartera en Repsol, aprovechando la debilidad de su cotización", señala el asesor.

Pero Técnicas sigue siendo una de las principales apuestas del fondo ya que "el excesivo castigo registrado en años anteriores y la fuerte recuperación de su actividad, con una cartera de pedidos que marca nuevos máximos históricos cada trimestre debido al importante déficit de inversiones en la industria durante la última década, hace que todavía cotice a múltiplos muy atractivos, con una rentabilidad implícita del flujo de caja superior al 11%".

Otra de las recomendaciones realizadas para el fondo ha sido la de reducir la exposición al sector asegurador, que se ha traducido en la liquidación de la participación en Catalana Occidente, tras la oferta de compra recibida por parte de su principal accionista. "Aunque el precio ofertado es significativamente inferior a una valoración razonable de su negocio, las escasas posibilidades de mejora en éste ha hecho que rotemos nuestro capital hacia alternativas de inversión con mayor potencial", afirma Cano.

Mutuafondo España, uno de los fondos de bolsa española con mejor dato de rentabilidad a largo plazo, también se sitúa entre los que más destacan en el año, con una revalorización de casi el 26%. Sus responsables señalan como aprovecharon las caídas del mercado tras el anuncio de aranceles de Trump para entrar en valores como Inditex y Ferrovial, así como para "reforzar posiciones en compañías menos seguidas, como Almirall o Atalaya Mining. Posteriormente, hemos ido deshaciendo algunas posiciones en el rebote, especialmente en aquellas que habían recuperado más rápido", subrayan en la firma, donde también mantienen una posición importante en el sector inmobiliario, con compañías como Colonial o Merlin.

"Como parte de una rotación táctica para financiar esas oportunidades, hemos reducido posiciones en sectores que aguantaron mejor las caídas de abril, como algunas eléctricas y compañías de corte más cíclico como CAF, que se habían beneficiado de la subida previa", apuntan.

BME Growth

En Horos también han deshecho la inversión en Catalana Occidente, que era la primera posición de la cartera, y han incorporado cinco nuevas empresas entre las que destacan Acciona Energía, que actualmente figura entre las principales apuestas del Horos Value Iberia. "Se trata de una de las mayores compañías europeas de generación de energías renovables, con presencia global y un balance muy sólido. De hecho, tras su salida a bolsa en 2021, la compañía llegó a subir más de un 60% por el incremento de los precios energéticos globales a causa de la invasión rusa de Ucrania. Posteriormente, la corrección de los precios de la energía y el menor apetito inversor por el sector renovable provocaron una abrupta caída en su cotización empujándola a mínimos históricos, generándonos una importante oportunidad de inversión", resume Miguel Rodríguez, cogestor del fondo.

De BME Growth han comprado acciones de dos compañías, una de las cuales es Alquiber, "un negocio familiar, muy bien gestionado y con una gestión de capital prudente especializada en el renting flexible de vehículos industriales y comerciales", asegura Rodríguez.