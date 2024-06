El Ibex 35 ya está a menos de un 5% de los 12.000 puntos

Finalmente los pronóstico se cumplieron y el Banco Central Europeo (BCE) y ejecutó el primer recorte de tipos del actual ciclo monetario. Rebajó el precio del dinero 25 puntos básicos, situando las tasas de refinanciación en el 4,25% (antes estaban en el 4,5%, el nivel más alto desde 2001). También las expectativas de crecimiento para la eurozona proporcionadas por el organismo cumplieron con el mercado e incluso fueron mejores: se espera que crezca un 0,9%, tres décimas más de lo pronosticado.

La noticia ya provocó este jueves una jornada de subidas en las principales bolsas mundiales y seguirá generando optimismo comprador este viernes, aunque de forma ligera. En el Viejo Continente, las subidas rondarán en el caso del Ibex 35 y el FTSE MIB el 1%. Un alza que le servirá al principal índice de la bolsa española para revalidar nuevos máximos del año y cada vez está más cerca de los 11.500 puntos. El resto de parqués no alcanzarían subidas de más del 0,5%.

Al otro lado del charco, los inversores tienen la mirada puesta en los datos de empleo que se conocerán de EEUU. A la espera de ellos, los futuros de Wall Street cotizan en verde en la que sería una nueva jornada histórica para el S&P 500 y el Nasdaq 100 que podrían continuar elevando su techo histórico.

Si algo han dejado claro las últimas subidas, y más las registradas tras la decisión del BCE, es que las bolsas no tienen visos de frenar su avance. En el caso del Ibex 35, en máximos de 2015, su revalorización anual ya supera el 13% y, por técnico, aún tiene cerca de un 5% de potencial adicional.

El índice español mantiene la tendencia alcista y ya se encuentra a menos de un 5% de los 12.000 puntos, que es la siguiente resistencia a superar marcada por Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. En caso de que temporalmente se produjesen caídas, éstas solo serán una mera consolidación de las subidas solo mientras el Ibex no pierda los 11.125/11.000 puntos que son "la línea divisoria que separa un contexto alcista hacia los 11.884/12.000 de uno potencialmente bajista hacia los 10.500 puntos", explica Cabrero. "No veo motivos para reducir exposición a bolsa española mientras no caiga ese soporte de los 11.000 y sobre todo los 10.500 puntos si su visión es de medio plazo", agrega.

A todo ello, el experto añade que "operativamente, para recomendar nuevas compras orientadas a medio plazo no me cansaré de repetir que hay que ser pacientes y esperar a que se forme una corrección que aleje al Ibex 35 al menos un 8-10% de su último máximo". Para que esto suceda, el índice debe caer hasta los 10.500 puntos.

En clave europea, el EuroStoxx 50 va a finalizar una semana más moviéndose lateralmente entre el soporte los 4.870 puntos y la resistencia los 5.120 puntos. Es la décima semana consecutiva haciendo y deshaciendo el camino, aunque mientras mantenga los 4.870 puntos, la tendencia del índice continental seguirá siendo alcista. Este soporte es, al igual que los 11.125 puntos en el caso del Ibex, la línea divisoria entre los bajistas y los alcistas.

Por el momento, el siguiente objetivo del selectivo continental son los 5.500 puntos hasta los que aún tiene un recorrido del 8,5%. Alcanzar esta cota supondría marcar nuevos máximos históricos y superar los anteriores que datan del 2000 en los 5.464 puntos.

Mercado de renta fija

Tras la primera bajada de tipos del BCE desde 2016 (en el tipo de refinanciación), los inversores han optado por vender deuda, especialmente europea. Destacan especialmente las ventas que sufren los papeles soberanos de los países periféricos del Viejo Continente: los bonos de Grecia, Italia, Portugal y España registran los mayores incrementos de rentabilidad, alrededor de cuatro puntos básicos. La deuda española con vencimiento a 10 años se sitúa en el 3,27%.

También el bund alemán se tensiona sobre cuatro puntos básicos y su rentabilidad escala hasta el 2,54%. Solo el papel inglés experimenta ligeras compras. Al otro lado del charco, a la espera de los datos de empleo de EEUU, los inversores deshacen posiciones en el T-Note, que sitúa su rentabilidad en el 4,3%.

Por su parte, en el mercado de divisas, el euro escala en su principal cruce, contra el dólar, y roza el cambio de 1,09 dólares, situándose en niveles del pasado marzo.

Materias primas

La relajación de los precios del petróleo parece que ha sido solo cosa puntual. Después del desplome que vivieron las principales cotizaciones del oro negro tras la reunión de la OPEP+ (Organización de Países Exportadores de Petróleo) de este domingo, los precios vuelven a escalar.

El Brent (la cotización de referencia en el Viejo Continente) llegó a ceder hasta los 77 dólares por barril. Se acercó a mínimos del año e incluso a nivel intradía llegó a colocar su saldo anual en negativo. En solo tres sesiones recupera más de un 3% de su valor y el barril vuelve a superar los 80 dólares. Misma situación ha vivido el West Texas (de referencia en Estados Unidos). Vio como su cotización se desplomaba hasta casi perder la cota de los 73 dólares a comienzos de semana. Ahora se mueve cerca de los 76 dólares, rebotando también más de un 3% desde el miércoles.

Tras las intensas caídas que vivió el cobre después de tocar máximos históricos (llegó a corregir cerca de un 9% por una demanda más débil y una oferta más solida de lo esperado), su cotización repunta más de un 2% este viernes.