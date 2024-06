Así impactará la bajada de tipos del BCE a cada activo financiero: bolsa, bonos, Letras, fondos monetarios...

El entorno de tipos de interés muy bajos e incluso negativos terminó en julio de 2022, con el inicio de uno de los ciclos de subidas más drásticos que se recuerdan. Casi dos años después, el Banco Central Europeo (BCE) se prepara para deshacer el camino andado, y todo apunta indicar a que será este jueves cuando el organismo realice un primer recorte de 25 puntos básicos. Los pasos que seguirán después no están tan claros. La simple expectativa de que bajen los tipos ha provocado que "todos los que confían en que se produzcan los recortes han tomado ya posiciones en el mercado como si, de hecho, las bajadas hubieran ocurrido ya. Y eso ha provocado que los precios se muevan", explican en ING. En los últimos meses muchas bolsas han conquistado máximos históricos, y hemos visto cierta recuperación en los precios de los bonos. Pero, ¿qué se puede esperar de cada activo financiero si se confirma este primer recorte de tipos?

Renta fija

La teoría económica muestra cómo los mercados de renta fija tienen una relación directa con la evolución de los tipos de interés, "ya que los movimientos de éstos influyen en los rendimientos que ofrezcan los bonos", explica Mutuactivos en su blog. "Así, si el BCE decide abaratar el precio del dinero, al bajar el tipo con que se trae a valor presente los pagos del bono, dichos pagos futuros valen más y, por lo tanto, sube el precio de los bonos", concluye.

La simple expectativa de qué va a ocurrir con los tipos suele influir ya de por sí en la evolución de los bonos. Se vio a finales de 2023. Fue en el último trimestre de ese año cuando el precio de la renta fija se empezó a recuperar, tras las fuertes caídas que experimentó en la primera parte del ejercicio. El detonante para que la renta fija comenzase a comportarse bien fue que el mercado empezó a descontar hasta 6 bajadas de tipos este año. Entonces, "los inversores pensaban que en unos meses los bonos pagarían menos intereses y eso hacía que los que ya estaban en el mercado en ese momento fueran más atractivos (es decir, subiera su precio). Desde entonces, los bancos centrales han ido posponiendo las bajadas de tipos, provocando que se pasara ese entusiasmo inicial, y haciendo que el precio de los bonos cayera", señalan en ING.

Ese retraso en las expectativas de bajadas de tipos ha hecho que la renta fija no se comporte bien en esta primera parte del año. El índice de renta fija global deja pérdidas por precio del 3,5%, cuando lo que se esperaba a finales del año pasado era que aportase rentabilidad en las carteras. Pero, ¿qué se puede esperar de ella después de que el BCE haga esa primera bajada de tipos? "La clave seguirá estando en lo que espera el mercado. Los precios se irán moviendo en función de las previsiones de bajadas de tipos, de forma que una bajada más fuerte o más pronto de los esperado hará que la renta fija suba (los bonos que ya tienen los inversores en cartera van a pagar más intereses que los nuevos que salgan al mercado a partir de entonces, por lo que valdrán más)", explican en ING. "Y, por el contrario, si los bancos centrales no bajan tipos al ritmo que espera el mercado, y no vemos más bajadas este año, la renta fija bajará ligeramente para adaptarse a esta realidad. Mientras tanto, los que han comprado renta fija con idea de esperan a su vencimiento, no se deberían preocupar por los cambios de precio, seguirán recibiendo sus (relativamente altos) intereses, sin verse afectados por los tipos oficiales", detallan.

Letras, fondos monetarios…

Dentro del universo de la renta fija, muchos inversores han invertido su dinero en Letras del Tesoro y en fondos monetarios, hasta el punto de que las familias españolas se han convertido en una de las principales tenedoras de Letras. Ahora bien, si bajan los tipos, "lo que está garantizado es que aquellos que invierten en este activo recurrentemente, o en fondos monetarios (que es lo más parecido a invertir en letras y mucho más cómodo para la mayoría de los inversores), pronto empezarán a notar las bajadas de tipos. Las letras vencen en pocos meses, y las nuevas les pagarán menos intereses", advierten en ING.

Renta variable

La bolsa también ha cotizado la previsión de que los tipos bajen, y muchas han conquistado máximos históricos, aunque el entusiasmo se redujo en abril, en gran parte por las preocupaciones por la inflación y el aumento de las tensiones en Oriente Medio. "Pero aún así, esta claro que la renta variable en su conjunto ha sido capaz de superar el temor a que unos tipos de interés más altos acabaran con el mercado alcista iniciado a principios del año pasado", señala Darrell Spence, economista de Capital Group.

A partir de ahora, si los tipos bajan, "lo normal es que la bajada de tipos tenga un efecto positivo para los inversores en renta variable", señala Deutsche Bank. "Como las empresas pueden financiarse más barato y aumentar sus beneficios se impulsa la valoración de sus acciones", detallan. Pero la clave estará, de nuevo, en las expectativas. "Una empresa puede ganar un 150% más durante un año, pero si el mercado pensaba que iba a ganar un 200% más, su precio bajará. El comienzo de las bajadas de tipos ya está previsto, así que los modelos de valoración de empresas que utilizan los analistas se han ido ya ajustando a esta nueva realidad, en la que las perspectivas para las empresas mejoran: en un entorno con tipos de interés más bajos, las empresas pueden acometer nuevos proyectos, endeudándose a tipos más razonables. Y al mismo tiempo, las empresas que tienen un volumen de deuda preocupante van a tener más fácil pagar los intereses e ir reduciendo el tamaño de su deuda", desarrollan en ING. No obstante, la historia demuestra que la bolsa europea no siempre se ha comportado bien siempre que se han bajado los tipos de interés, ya que en algunas ocasiones han coincidido momentos de importantes crisis.

Euro

En cuanto a cómo afectaría al euro, "otro efecto inmediato de una rebaja de los tipos de interés sería tener un euro más débil frente a otras monedas. Al bajar el precio del dinero en Europa, se devalúa, por ejemplo, el euro frente al dólar", explican en Mutuactivos.