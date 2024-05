El Ibex suma un 2% en una semana de ligeras pérdidas en Europa

El Ibex 35 se queda cerca de los máximos anuales esta semana, tras anotarse una subida del 2%, frente a las correcciones que han protagonizado las principales bolsas del Viejo Continente, que cierran con pérdidas tras haber alcanzado niveles máximos la semana pasada. Wall Street toma el relevo alcista de Europa, y esta semana alcanza cotas récords en sus tres principales índices después de conocerse el dato de inflación de EEUU de abril, que por fin daba un respiro a los mercados.

Pese a que el miércoles la principal referencia de la eurozona, el EuroStoxx 50, volvía a revalidar máximos anuales (y a quedarse a un menos de un 7% del pico histórico que alcanzó en el año 2000), no consigue alcanzar el verde en el cómputo de la semana, y cede en torno a medio punto. El resto de principales bolsas del continente -excepto el Ibex y el Ftse Mib italiano- cierran también con pérdidas, con una caída del 0,6% para el Cac francés, un 0,3% para el Dax alemán y un leve 0,1% para la bolsa británica.

En el año, la bolsa transalpina sigue encabezando las subidas dentro del continente, con un 16,6%, mientras el Ibex 35 llega al 12,13% en el año -y está en niveles de 2015-, y consigue superar así al EuroStoxx 50, que gana un 12% en 2024.

El Ibex 35, que había quedado rezagado la semana anterior en la foto bursátil europea lastrado por la opa hostil que BBVA lanzaba a Banco Sabadell, consigue elevar sus máximos anuales hasta los 11.355 puntos, con un potencial de subida del 10% para el consenso de Bloomberg, que cree que el índice alcanzará los 12.446 puntos en los próximos meses. Para el analista de Ecotrader, Joan Cabrero, de momento, el Ibex no muestra signos de debilidad tras haber superado la resistencia de 11.275 puntos el pasado miércoles. El experto insiste en que "eso abriría la puerta a una probable continuidad de las subidas, consolidaciones al margen, hacia siguientes objetivos que se localizan en los máximos de 2015 en torno a los 11.884 y 12.000 puntos".

"En próximas fechas no me sorprendería aún que el Ibex 35 pueda ir a buscar apoyo a la directriz alcista que surge de unir los mínimos de octubre de 2023 con los de febrero de 2024, que actualmente discurre por la zona de los 10.820 puntos, sobre todo si no hubiera logrado superar los 11.240 puntos a cierra semanal [que sí que superó, y cerró en los 11.327 puntos], desde donde abrió el miércoles un hueco al alza cuyo cierre no tendría mucho sentido en un contexto de fortaleza", matiza el experto.

El rally europeo de la semana anterior se caracterizó por alcanzar máximos del año, mientras que en el de Estados Unidos se rompen máximos históricos esta última semana. El Dow Jones logró superar por primera vez en su historia los 40.000 puntos en el que ha sido por ahora su mejor mes del año. Pero el resto de índices no se quedan atrás, el S&P 500 renovó los 5.300 puntos al igual que el Nasdaq 100, que también pasó los 18.590 puntos. Ambas plazas suben esta semana un 1,5% y 2%, respectivamente, con datos a cierre europeo.

Como se adelantaba, los subidas en las bolsas de Estados Unidos han sido impulsadas por el dato del IPC (Índice de Precios de Consumo) correspondiente al mes de abril del 3,4%, una décima inferior al del mes de marzo, junto con unas de cifras de empleo ligeramente débiles en plena temporada de resultados empresariales, dándole esperanza a los inversores en que la Reserva Federal haga dos recortes en los tipos de interés a lo largo de este año.

Las más alcistas y bajistas del Ibex 35

En la bolsa española, la publicación de resultados ha sido de nuevo el empujón para los títulos de algunas compañías. Este es el caso de Ferrovial, que es la compañía más alcista de la semana con una subida de más del 7%, que presentó una mejora del ebitda (las ganancias sin descontar intereses, impuestos, depreciaciones o amortizaciones) un 34% superiores con respecto al primer trimestre de 2023, lo cual "supera con holgura las expectativas del consenso", según explican desde Renta 4.

Colonial también asciende un 7%, impulsada desde que se dio a conocer la nueva apuesta de Criteria en la socimi. El holding de la Fundación Bancaria la Caixa aumentará del 3% al 17% su participación en la inmobiliaria. Esta operación convertirá a Criteria en la principal accionista del grupo, frente al fondo soberano de inversiones de Qatar, QIA, y amplia el capital aportando 350 millones de euros en efectivo y ocho inmuebles de su filial InmoCaixa.

Por detrás está Amadeus, la tecnológica asciende un 5,3% semanal, tras haber logrado ponerse en positivo en bolsa este 2024, algo que no ocurría desde enero. La firma ha subido un 10% desde el 7 de mayo, el día de la presentación de sus resultados correspondientes a este primer trimestre del año que mostraban un aumento del 14% de su ebitda, logrando recaudar en ese conceptos 582 millones de euros. También está Grifols cerca de estas alzas, que sube casi un 5%, a pesar de la última estocada de Gotham City Research. La firma bajista acusaba a una de las filiales de la farmacéutica, BPC Plasma de prestar dinero inadecuadamente a Scranton, la sociedad patrimonial de la familia Grifols, coincidiendo con la presentación de resultados de la empresa.

En el último puesto del Ibex 35 queda Enagás, que pierde un 2,8% en los últimos cinco días. La analista de Bankinter Aránzazu Bueno afirma que "no vemos claros catalizadores en el corto plazo. Los resultados de 2024 mostrarán una caída", por lo que desde la entidad bancaria recomienda vender títulos. IAG, Solaria y CaixaBank completan la lista de compañías que cierran en negativo en la última semana.