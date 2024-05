Los gestores activos de bolsa española creen que hay margen para que BBVA mejore la oferta

La OPA anunciada por BBVA para hacerse con el control del Sabadell, valorada en 12.000 millones de euros, era una operación esperada por los gestores de bolsa española consultados por elEconomista.es, en un entorno de bonanza para las entidades financieras tras la normalización de los tipos de interés, que en el caso de la entidad dirigida por Carlos Torres le serviría para ganar una cuota de mercado en España con la que afrontar una futura recesión en sus otros dos grandes mercados, México y Turquía.

Las operaciones corporativas en el sector eran aguardadas, con firmas como Sabadell, Unicaja, Ibercaja o Abanca en el punto de mira. Desde finales del año pasado y en el primer cuatrimestre de 2024, varios fondos activos de bolsa española habían comenzado a incrementar su exposición a la entidad catalana, considerada como "el banco cotizado más solvente de España, ofreciendo un retorno anual al accionista próximo al 15% entre dividendos y recompras de acciones", según reseñaba Magallanes Value Investors, la firma de Iván Martín, en su última carta trimestral.

Aunque la OPA es idéntica a la oferta que rechazó el consejo de administración de la entidad presidida por Josep Oliu, los gestores consideran que es posible mejorarla conforme se agoten los plazos para tratar de convencer a los accionistas minoritarios, en cuyas manos quedará la aceptación final.

"BBVA necesita al Sabadell más que el Sabadell al BBVA. Han decidido ir por la vía menos amistosa, pero eso no significa que en los próximos meses no lleguen a un acuerdo, aunque es complicado. La OPA obliga al Sabadell a afrontar la operación y su consejo no va a poder dar más esquinazos. La ventaja para el BBVA es que el banco catalán no cuenta con un accionista de referencia, y eso hace que tenga más probabilidades de éxito. Y es posible que según se acerque el momento decisivo, mejore la OPA como una señal de esfuerzo que atraiga a los indecisos, mejorando el canje o pagando un pequeño porcentaje en efectivo", explica el responsable de una de las grandes gestoras españolas.

El gestor de uno de los fondos de bolsa española más conocidos considera que la oferta presentada beneficia a los accionistas, que "a veces se nos olvida que son los dueños de las empresas. Y la OPA es buena tanto para los accionistas de BBVA como para los del Sabadell", razona, en lo que considera una "operación oportunista" ya que el banco azul está cotizando por encima de su valor en libros y "ha tardado mucho en realizar la oferta", en un contexto donde es poco probable que aparezca un caballero blanco que introduzca más competencia.

"Tenemos que esperar que prospere la oferta, pero hay margen de mejora si el BBVA ve que la aceptación entre los accionistas se encuentra por debajo del 50,01% necesario, porque le cuadrarían los números para elevar el precio. Así que ahora hay que tener más acciones de Sabadell que de BBVA", asegura, algo que está reflejando la cotización de ambas en el mercado.

Para el gestor de otro fondo de bolsa española con solera, en cambio, la oferta no le parece atractiva para los dueños de la entidad catalana. "Cuando era una OPA amistosa el precio era bajo y se podría haber subido. Ahora que es hostil, no cambia nada, sólo que es hostil, pero sigue siendo un precio bajo. No me parece que sea atractiva para los accionistas del Sabadell. El nuevo equipo directivo le ha dado la vuelta al banco, que cuenta entre sus clientes con muchos autónomos y pymes, y se ha visto favorecido como el resto de entidades financieras por la subida de los tipos de interés y unos datos macro más sólidos. Ahora tiene más visibilidad", apunta.

Apuesta de los fondos

La operación se produce en un momento en que varias de las gestoras españolas de estilo valor más reconocidas, como Bestinver o Magallanes, tienen a la entidad catalana en sus fondos. Según los últimos datos de cartera de Morningstar, en la versión luxemburguesa del fondo de bolsa española de Magallanes, el Magallanes Ucits Iberian Equity tenia un peso del 2%, muy por debajo del 8% que acaparaba en Metavalor o algo más del 6% que tiene en el Santander Small Caps España.

En el caso de Magallanes, la gestora presidida por Iván Martín destacaba precisamente al Sabadell en su última carta trimestral, un período en el que dieron entrada al banco en la cartera de renta variable española. "Es muy meritorio el proceso de reestructuración y saneamiento llevado a cabo desde la gran crisis financiera, sobreviviendo a la drástica reducción de competidores similares, cumpliendo con la restrictiva regulación bancaria europea, todo ello en una etapa de tipos de interés cero y Covid, para pasar a convertirse en el banco cotizado más solvente de España, ofreciendo un retorno anual al accionista próximo al 15% entre dividendos y recompras de acciones", reseñaba.

José Ramón Iturriaga es de los pocos gestores de bolsa española que siempre ha mantenido una gran convicción en el sector financiero, una estrategia que le ha favorecido en los últimos tiempos. En el Okavango Delta, el banco presidido por Josep Oliú representa un 6,15%, mientras que en su versión luxemburguesa, el Abante GF Spanish Opportunities Fund, baja hasta el 5,71%.

En Gesconsult Renta Variable Iberia y Solventis Aura Iberian Equity son otros de los fondos de bolsa española donde el Sabadell tiene más peso, con un 3,81% y un 3,69% respectivamente, mientras que en GVC Gaesco Bolsalíder acapara un 2,1%. En Bestinver Bolsa, gestionado por Ricardo Seixas, es donde menos peso tiene el banco catalán, con un 1% de la cartera únicamente, según los datos de Morningstar.