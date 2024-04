Bestinver: "La opa de Naturgy muestra el interés por firmas españolas que cotizan con descuento"

Los procesos de opas que están experimentando Talgo y Naturgy son un reflejo del interés por compañías que cotizan con descuento frente a sus competidores internacionales. Así lo manifestó Ricardo Seixas, responsable de la cartera ibérica de Bestinver, durante la presentación de la carta del primer trimestre de 2024 de la gestora propiedad de Acciona.

"Me parece fenomenal que haya tantos interesados en compañías españolas porque las están valorando por encima del mercado", señaló Seixas, quien subrayó que son operaciones en las que se involucran "temas estrictamente políticos", por lo que "si no vemos una valoración clara, no estaremos invertidos. Y en Talgo, ocurre lo mismo", remarcó el gestor, teniendo en cuenta que "hay opas interesantes que no llegarán a buen puerto, porque hay muchas reticencias por el descuento que no interesará a los vendedores".

Aunque el tema del poder de los gobiernos de poder bloquear determinadas opas por estrategia de seguridad, "lo importante es que muestran el interés de los inversores por compañías españolas que cotizan con descuento", enfatizó Tomás Pintó, el responsable de la cartera internacional de la gestora, quien recordó que por ejemplo el gobierno francés considera estratégica a la firma Danone para defender a esta marca.

Durante su presentación, Seixas también comentó la próxima salida a bolsa de Puig, una operación que consideran atractiva para el mercado español. "Estamos esperando a analizar los datos del folleto para tener una última validación de nuestra tesis. Pero tener otra empresa de calidad, diversificada y con un tamaño importante es super positivo, por lo que lo analizaremos con mucho cariño", aseguró el responsable del Bestinver Bolsa, para quien si saliera a cotizar dentro del tramo inferior a las valoraciones que se le están adjudicando "nos valdría". En cualquier caso, "las salidas a bolsa se agradecen porque tenemos más valores para analizar, y atraen inversores al mercado español".

Misma tesis en Grifols

Respecto a Grifols, una de las principales apuestas del fondo de bolsa española de Bestinver, que ha lastrado su rendimiento en los primeros meses del año, Seixas aclaró que la tesis de inversión a largo plazo "sigue en pie", aunque reconoció que la última presentación de resultados de la compañía sí modificó su visión a corto plazo, dado que "no era conocida la inversión de este año, lo que secaba el flujo de caja y retrasa la amortización de deuda. Pero si piensas que puedes mantener este nivel de deuda, con la postventa de Shanghai Raas, el problema es que hay un año extra del servicio de la deuda. Pero no ha habido nada que hiciera cambiar nuestra tesis. La incorporación de nuevo CEO es francamente positiva", apuntó.

Entre los movimientos más relevantes de la cartera ibérica se encuentran la entrada en Aena, el incremento en Ferrovial, la desinversión de Endesa y la reducción de Iberdrola. Pero Seixas recordó que en el caso del fondo de bolsa española son movimientos tácticos del trimestre, porque en el siguiente "podríamos comentar la entrada de nuevo de alguna utility porque ha subido el precio de las eléctricas".

Durante el primer trimestre, el sector financiero (BBVA y Santander siguen estando entre las principales posiciones), e Inditex han sido los mayores contribuidores de rentabilidad al fondo de bolsa española, pero "hay muchas otras historias de inversión donde hemos ido sembrando en los últimos años que han seguido funcionando, como Repsol, Fluidra o Indra, que "sigue estando en el top five de la cartera porque ha tenido cambios relevantes: proyectos nuevos y un nuevo CEO que ayudan a despejar dudas de una vocación realmente industrial de la firma, que quiere tener un papel de consolidador de la industria de defensa, que tiene mucho empuje político a nivel europeo. Y eso puede convertirla en una compañía que, en su mayoría, su beneficio provenga de ese segmento. Podemos ver mejoras operativas y de valoración", aseguró.