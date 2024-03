Wall Street muestra su 'diente de sierra' que empuja a sus índices hacia nuevos máximos

El presidente de la Reserva Federal tiene la capacidad de detener el rally de Wall Street con una sola intervención. Sin embargo, hasta la fecha los principales índices de la bolsa estadounidense todavía están presionando sus máximos históricos. La racha que muestra el S&P 500 es un ejemplo de ello. El índice acumula 74 sesiones consecutivas sin caer más de un 2% diario desde que se vieron los máximos del año pasado, por encima de los 4.783 puntos. Es decir, el S&P 500 muestra en su gráfica el mayor 'diente de sierra' desde el 2018, aunque la clave para ver mayores alzas reside en el Nasdaq 100.

De un vistazo a la cotización del S&P 500 se observa no solo el impulso que acumula el índice desde que inició su senda a finales de octubre del 2023, momento desde el que registra un aumento del 23% (el índice sube un 7% en lo que va de año). En este último periodo la referencia de la bolsa estadounidense se ha regido por una subida casi ininterrumpida mientras se presentaban los resultados empresariales del cierre del anterior ejercicio y mientras se han rebajado las expectativas de recortes de tipos de interés. Y es que hay que recordar que el mercado asumió en tan solo dos meses que la Fed iba a dejar en la mitad las bajadas de tipos esperadas en 2024.

Con todo, las grandes tecnológicas han tirado del S&P 500 hasta anotar nuevos máximos históricos al acercarse a los 5.150 puntos. El índice de Wall Street sube en dieciséis de las dieciocho últimas semanas y no cede al cierre de ninguna sesión más de un 2% desde diciembre del 2022. Ahora, el S&P 500 muestra otro signo de fortaleza al acumular su mayor racha alcista en seis años por mantenerse sin un revés superior al 2% respecto a su techo del 2023. De hecho, el último gran diente de sierra superado ha sido el perdido con el estallido de la pandemia, a comienzos del 2020 (véase gráfico), y ahora el diente a batir es el de 2018 con 113 días sin grandes capitulaciones.

Los expertos vienen insistiendo en que las ganas de los inversores por no perderse esta subida ha sido una constante desde que compañías como Nvidia certificaron en sus resultados que la Inteligencia Artificial ya tiene impacto en sus ingresos y ganancias. Este FOMO (fear of missing out, en inglés) del mercado por aprovechar el rally lleva en ocasiones a registrar pequeñas correcciones, como defiende el director de estrategia de Nextep Finance, Víctor Alvargonzález, que sin embargo "es clave aprovechar al ser oportunidades a corto plazo en un mercado al alza", según el experto.

Mientras el mercado no se enfrente a un nuevo shock de mercado, como otro conflicto bélico u otra disrupción del comercio a escala global, el mayor reto que ven los analistas es la evolución de las políticas monetarias. Y este mismo miércoles el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, evidenció que no tiene intención de dar nuevas pistas al mercado ni a favor del optimismo ni que corten el ritmo a la bolsa de Wall Street. Por lo pronto, el consenso de mercado que recoge FactSet considera que el S&P 500 puede alargar su rally un 10% adicional hasta el precio objetivo de los 5.599 puntos.

Qué muestran los huecos del Nasdaq

Es obvio que todas las rachas tienden a romperse en algún momento. Así lo avisa la estadística. Sin embargo, hay posibilidades de extender el mismo hasta el ejemplo que duró cuatro meses sin un recorte del S&P 500 notorio y que finalizó a comienzos del 2018. Desde un punto de vista técnico, el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, recoge que desde que finalizó el primer mes del 2024 los cuatro meses de situación alcista abre dos escenarios opuestos también en el caso del Nasdaq 100, el índice tecnológico de Wall Street.

El primer escenario pasa por cerrar los huecos generados en índices como el Nasdaq 100 en la última semana gracias a valores como Nvidia, que han tirado del conjunto de los valores del índice y que se sitúa como líder del año entre Las Siete Magníficas. El segundo escenario pasa por perder nuevos soportes que podrían dar pie a una caída más severa.

"Lo preocupante a corto es que, una vez más, el Nasdaq 100 ha abierto con un hueco alcista. Esta caída de corto podría llevar al índice a rellenar el hueco de Nvidia que separa una consolidación de una corrección. El soporte a vigilar aparece ahora en los 17.478 puntos", explica el asesor de Ecotrader. Mientras no se pierdan esas referencias, el margen de subida de índices como el Russell 2000 hasta sus máximos del 2021 "invita a ser optimistas y a aprovechar estas eventuales caídas buscando más recorrido al alza", según Cabrero.