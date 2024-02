Warren Buffett bate en tres puntos al año al S&P 500 en las últimas tres décadas

En el mundo de la inversión, si hay alguien que consigue hacer callar a todos los gestores para hacerles escuchar ese es Warren Buffett. Conocido como el Oráculo de Omaha (apodado así por su lugar de nacimiento), Buffett es uno de los inversores más influyentes por su capacidad para leer el mercado y el acierto de sus posiciones. Sus números le respaldan y confirman el fanatismo de los inversores por él. Desde que Bloomberg recoge datos, desde 1996, Berkshire Hathaway (una de las mayores empresas de inversión del mundo dirigida por Buffett y que cotiza en bolsa) consigue batir el comportamiento de la bolsa mundial y del S&P 500.

El S&P 500 tiende a ser para los inversores la bolsa por excelencia, que acaba batiendo el comportamiento de los principales índices mundiales en el largo plazo. No es fácil para los gestores superarlo. Sin embargo, Buffett, a través de Berkshire, consigue ganarle el pulso al índice norteamericano y cosechar mayores rendimientos. La rentabilidad anualizada de Berkshire Hathaway en las últimas casi tres décadas supera el doble dígito, alcanzando un rendimiento del 11%.

Frente a él, la rentabilidad anualizada del principal índice norteamericano (y de los más importantes a nivel mundial) es tres puntos inferior, del 8%. La diferencia se acentúa aún más con el MSCI World que apenas logra un rendimiento anualizado del 5% desde 1996.

Y todo ello se produce incluso en un escenario en el que el S&P 500 cotiza en máximos históricos, superando los 5.000 puntos, aunque gran parte de la subida que acumula el selectivo en el ejercicio (del 5%) está apoyada por las 7 Magníficas (Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla, Microsoft y Nvidia). Si el S&P estuviese equiponderado, su avance anual quedaría reducido a tan solo el 2% en el año, aunque su rentabilidad anualizada desde 1996 escalaría por encima del 8%.

La compañía dirigida por Warren Buffett también cotiza actualmente en cotas nunca vistas para su cotización. Alcanzando un precio de 403 dólares por acción, el valor de mercado de este holding roza ya los 875.000 millones de dólares, colocándose como la séptima firma más grande de todo el mercado norteamericano y acercándose al club de las billonarias en bolsa.

Solo en momentos puntuales del año 2000, el comportamiento bursátil de la empresa del Oráculo de Omaha estuvo por debajo de los del S&P 500 y el MSCI World. Ahora, con las ganancias que acumula Berkshire en el ejercicio, de más del 12%, la brecha entre la firma tanto con el S&P 500 como en el índice mundial es la mayor de toda la historia de la compañía.

En España, hay gestores reconocidos como Tomás Pintó, director de renta variable internacional de Bestinver, que incluyen a Berkshire Hathaway en sus carteras. De hecho, aunque han recibido críticas por invertir en ella por ser algo que se podía comprar por otro lado (tal y como declaró en una entrevista concecida a elEconomista.es) desde la gestora denominan a la compañía de Warren Buffett como un ancla en sus carteras en momentos de incertidumbre.

Principales inversiones de Berkshire

Aunque su rama aseguradora es una parte importante de su negocio (es una de las mayores proveedoras de seguros de vida y generales de Estados Unidos), la inversión es su pata fundamental.

Por el momento, sus cinco principales inversiones no son desconocidas para nadie: Apple, Bank of America, American Express, The Coca-Cola Company y Chevron. Aunque, según recoge Bloomberg, a finales de 2023 redujo un 1% su posición en la firma de la manzana, Buffett tiene invertidos casi 157.000 millones de dólares en la tecnológica, según sus últimas cuentas trimestrales. Esta inversión supone poseer un 5,9% del capital total, lo que la convierte en el tercer mayor accionista de Apple. Es también el tercer accionista de Chevron, con una posición del 6,7% sobre el capital. Con participaciones del 29,9%, 13,1% y 9,3% respectivamente, Berkshire Hathaway es el principal inversor de American Express, Bank of America y Coca-Cola, con posiciones de 28.300, 22.600 y 22.400 millones de dólares respectivamente.

Pese a todo, desde Bloomberg Intelligence ven el sentimiento de Buffett sobre la renta variable como "negativo": "En el último informe, Berkshire Hathaway reveló que las ventas de acciones de la compañía superaron con creces compras. Buffett compró acciones de Chevron y Occidental, probablemente debido a la debilidad del cuarto trimestre. Creemos que las recompras podrían mantenerse moderadas, dada la ganancia en el precio de las acciones de Berkshire y la mejora de los ingresos por intereses", subrayan.