Claves para invertir en 2024, según el 'oráculo' de los negocios Warren Buffett 

No por nada Warren Buffett se ha ganado el apodo de 'Oráculo de Omaha'. Y es que, el director ejecutivo de Berkshire Hathaway ha sido uno de los inversores más importantes e influyentes de todos los tiempos y una de las personas más ricas del mundo con una fortuna que abarca un patrimonio neto de alrededor de 128.000 millones de dólares. Por esta razón, seguir los patrones de inversión de Buffett es fundamental para conseguir el éxito financiero de cara a este 2024.

El 'Oráculo de Omaha' también hace de gurú en los negocios y todas las claves y métodos que nos da sobre inversión funcionan como un pinganillo que tenemos a disposición a la hora de sumergirnos en el universo de las finanzas.

Nos referimos a un empresario que usa la lógica del "sentido común", la "paciencia a largo plazo" y la "gestión prudente del riesgo" como eje de su mentalidad millonaria. Aspectos que pueden ser determinantes para conseguir el éxito de nuestras ganancias.

Sobre el último punto de su piedra angular, el propio Buffett ha puesto en manifiesto el contexto de crisis y recesión global y, a su vez, la calma en la marea inflacionaria porque nos ha hecho ver el otro lado de la moneda. Y es que para este "iluminado", las situaciones de crisis pueden ser un escenario para ideal para hacer inversiones. El CEO de Berkshire Hathaway es quien "controla" el temor en los mercados financieros y estimula a ver las crisis como escenarios de oportunidades de inversión.

Perder el miedo a la crisis

En esta línea, Markets Insider ha recogido 7 célebres frases del famoso inversor para afrontar la crisis y perder el miedo:

"Por lo general, hemos hecho nuestras mejores compras cuando los temores sobre algún evento macro estaban en su punto máximo. El miedo es el enemigo de los caprichosos, pero el amigo de los fundamentalistas". (1994) "Hemos puesto mucho dinero a trabajar durante el caos de los últimos dos años. Ha sido un período ideal para los inversores: un clima de miedo es su mejor amigo. Aquellos que invierten solo cuando los comentaristas son optimistas terminan pagando un alto precio por una tranquilidad sin sentido". (2009) "Durante períodos tan aterradores, nunca debe olvidar dos cosas: primero, el miedo generalizado es su amigo como inversionista, porque sirve para realizar compras a precio de ganga. En segundo lugar, el miedo personal es su enemigo". (2016) "Las caídas de los mercados pueden ser útiles para el verdadero inversionista si tiene efectivo disponible cuando los precios se alejan mucho de los valores. Un clima de miedo es tu amigo a la hora de invertir; un mundo eufórico es tu enemigo". (2013) "Aunque los mercados son generalmente racionales, ocasionalmente hacen cosas locas. Aprovechar las oportunidades que se ofrecen no requiere una gran inteligencia, un título en economía o una familiaridad con la jerga de Wall Street como alfa y beta". (2017) "Algunas personas están más sujetas al miedo que otras. Es como el virus: ataca a algunas personas con mucha más ferocidad que a otras. Algunas personas pueden manejarlo psicológicamente. Si no puedes, entonces realmente no deberías tener acciones, porque los vas a comprar y vender en el momento equivocado". (2020) "Las enfermedades del miedo y la codicia siempre ocurrirán en la comunidad inversora. El momento de estas epidemias será impredecible. Y las aberraciones del mercado producidas por ellas serán igualmente impredecibles, tanto en cuanto a la duración y grado". (1986)

Claves de inversión para 2024

A su vez, para aumentar el patrimonio mediante inversiones en 2024, el 'Oráculo de Omaha' recomienda: mantener las inversiones a largo plazo; No perder dinero y controlar el riesgo, asegurar que el precio de compra esté por debajo del valor intrínseco; Comprar por debajo del valor intrínseco, usar el análisis de flujo de efectivo descontado; No apegarse a negocios que no se entienden; y ser codicioso cuando otros tienen miedo y temeroso cuando otros son codiciosos.