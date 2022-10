Warren Buffett, más oráculo que nunca: la evolución de la cartera de Berkshire Hathaway en 30 años

Todo lo que tenga que ver con Warren Buffett será objeto de interés para el universo económico. Por eso, no es de extrañar que un análisis de la evolución (desde 1994) de las propiedades de su holding, Berkshire Hathaway, no pase desapercibido.

Al llamado 'Oráculo de Omaha' hay que seguirle la pista en cada momento, al ser considerado uno de los inversores más importantes e influyentes del mundo. Esto reflejado en su participación activa en Berkshire Hathaway con una propiedad del 38% de la empresa que preside. Su patrimonio neto asciende a 93.300 millones de dólares, actualmente unos 95.346 millones de euros al cambio actual, lo que lo convierte en una de las personas más ricas del planeta.

Por esta razón, el medio económico Visual Capitalist, en colaboración con Sjoerd Tilmans han desarrollado un 'time lapse' que destaca las últimas tres décadas de las inversiones llevadas a cabo por el holding, con sus respectivos datos de los informes financieros.

Berkshire Hathaway es sinónimo de éxito financiero. Los expertos hablan de que el holding, que ha generado más de 276.000 millones en ingresos totales, posee una cartera bien "equilibrada" entre grandes tecnologías, bancos y bienes de consumo. Aquí su evolución:

Primeros años de "apuro" de Berkshire Hathaway

Antes de convertirse en el conglomerado multinacional que es hoy, Berkshire Hathaway, fue una empresa textil enorme (pero en apuros) en Rhode Island.

Según cuenta Visual Capitalist, Buffett invirtió por primera vez en la empresa a fines de la década de 1950, cuando las acciones de la empresa estaban cayendo. Para 1964, las cosas aún no habían mejorado para la empresa y el empresario estaba listo para reducir sus pérdidas y seguir adelante.

Todo cambió cuando Seabury Stanton, el CEO de Berkshire Hathaway en ese momento, quiso comprar las acciones de Buffett por menos del precio que había prometido originalmente. De esta forma, Buffett se enfureció con la baja oferta, y en lugar de vender sus acciones, compró más, eventualmente tomó el control de la compañía y dejó ir a Stanton.

Tras estos movimientos, la compañía textil nunca se recuperó y Berkshire Hathaway finalmente se convirtió en la sociedad de cartera de Buffett para otras inversiones. El mismo Buffett ha declarado que la inversión en el holding le costó 200.000 millones de dólares.

El "exitoso" presente y futuro de Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway está asociado con un tremendo éxito financiero. El holding posee en su cartera 62 empresas diferentes, incluidos grandes nombres como GEICO, Dairy Queen, Kraft Heinz y Duracell, y también tiene grandes inversiones en empresas como Apple, Wells Fargo y Coca-Cola.

Futuro CEO

Para el futuro de Berkshire Hathaway, se espera que Greg Abel sea el sucesor de Buffett como CEO. Mientras que una publicación de The Guardian informó que se espera que el hijo mayor de Buffett, Howard, asuma el cargo de presidente no ejecutivo cuando su padre ya no esté a cargo.