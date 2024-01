Esta es la única empresa que apuesta por la IA en la que invierten tanto Warren Buffett como Cathie Wood, su antagonista

¿Invertiría Warren Buffett en empresas que se sustentan sobre inteligencia artificial o creerá que el mercado aún no está maduro o, siguiendo su dogma, no lo hará porque no acaba de entender qué hay tras ella y su modelo de negocio?

Buffett ha dejado caer en un par de ocasiones que es este último acercamiento el que le hace por ahora mantener su dinero alejado de la IA.

El multimillonario inversor y consejero delegado de Berkshire Hathaway señaló hace unos años en una de sus cartas a accionistas que carece de una visión especial sobre la IA. "No aporto mucho a esta fiesta", dijo en la reunión anual de su compañía en 2017.

Bajo la premisa de que Buffett siempre ha dicho que no invierte en empresas que no es capaz de entender, es fácil deducir que preferiría quedarse posible de cualquier inversión en empresas cimentadas sobre la IA. Sin embargo, entonces ya sugirió que la naciente tecnología podría dar un vuelco al mercado laboral.

De hecho, entonces ya dijo que Buffett subrayó la dificultad de invertir en una empresa de IA, dado el riesgo de que un rival salga con un producto mejor que haga obsoleta la tecnología de los demás.

Pero existe una empresa en la que invierte y que apuesta de forma fuerte por la IA, y esa no es otra que Amazon.

Cómo Amazon y su apuesta por la IA está convenciendo a los inversores más conservadores y más arriesgados

Buffett contó en una ocasión que se arrepiente de no haber invertido en Amazon antes, pero lo cierto es que el gigante del e-commerce hace mucho que dejó de ser solo eso.

Amazon hace tiempo que tiene como una de sus patas más rentables su negocio en la nube, y es ahí donde ha insertado la IA y cada vez apuesta más por ella.

Tanto, que Cathie Wood, CEO de ARK Invest, también invierte en Amazon. Wood es conocida por tener un perfil de inversión opuesto al de Buffett, apostando por empresas en crecimiento y emergentes. Sus posturas distintas muchas veces han sido comparadas, pero aquí encontramos un punto en común.

La cartera de inversiones de Wood en Ark Invest está repleta de acciones de IA. No sorprende, dado que Wood ha sido una defensora vocal de la IA durante años. Como decimos, es una visión diferente a la de Buffett.

Así está apostando Amazon por la IA

La IA está detrás de los algoritmos utilizados en la plataforma de comercio electrónico de Amazon. Cada vez que un usuario ve una recomendación de un producto para comprar, es un ejemplo del trabajo de la IA de la empresa. Pero gigante del comercio electrónico recientemente redobló esta apuesta, lanzando una herramienta de IA generativa para responder preguntas de los compradores sobre productos.

La oportunidad de la IA para Amazon, sin embargo, radica en su plataforma de servicios en la nube, Amazon Web Services (AWS). El CEO Andy Jassy destacó por qué AWS podría ser un gran ganador en IA en sus comentarios durante la llamada de ganancias del tercer trimestre de la empresa.