"He sido un idiota por no comprar antes": Buffett se lanza a por las acciones de Amazon

Berkshire Hathaway, el fondo de Warren Buffett ha estado comprando acciones de Amazon, según ha reconocido el propio magnate horas antes de su encuentro anual con los inversores en Omaha. Eso sí, el oráculo ha reconocido que no ha sido una indicación suya, sino de un "compañero de oficina".

En declaraciones a la CNBC, Buffett ha explicado que "uno de los compañeros de la oficina que administra los fondos compró parte de Amazon para que aparezca en la 13F (una de las carteras de más de 13.000 millones de dólares en acciones)".

De este modo, según detalla el medio, la orden sería de Todd Combs o Ted Weschler, los dos responsables de administrar este tipo de carteras de importancia en Berkshire Hathaway.

Tras esta revelación, las acciones de la compañía han subido un 2% tras el cierre del mercado y se espera alcanzando los 1.928 dólares frente a los 1.900 dólares en los que cerró ayer.

Pese a no haber dado la orden, Buffett se ha respaldado el movimiento y ha felicitado por ello, reconociendo incluso que "he sido un fan [de Jeff Bezos] y he sido un idiota por no haber comprado antes acciones de Amazon".

Y es que Buffett siempre ha alabado tanto la estrategia de Amazon como el trabajo y destreza de Jeff Bezos al frente de la compañía, sin embargo, nunca había comprado los títulos del gigante del eCommerce, hasta ahora.